Cobresal suma un refuerzo de experiencia con miras a la Copa Sudamericana

El cuadro nortino anunció el fichaje del delantero Steffan Pino para la temporada 2026.

Damián Riquelme

Iquique&#039;s forward #08 Stefan Pino (C) celebrates after scoring during the Copa Libertadores qualification second round second leg football match between Colombia&#039;s Independiente Santa Fe and Chile&#039;s Iquique at the Metropolitano de Techo Stadium in Bogota on February 25, 2025. (Photo by Luis ACOSTA / AFP) (Photo by LUIS ACOSTA/AFP via Getty Images)

Iquique's forward #08 Stefan Pino (C) celebrates after scoring during the Copa Libertadores qualification second round second leg football match between Colombia's Independiente Santa Fe and Chile's Iquique at the Metropolitano de Techo Stadium in Bogota on February 25, 2025. (Photo by Luis ACOSTA / AFP) (Photo by LUIS ACOSTA/AFP via Getty Images) / LUIS ACOSTA

De cara a la pretemporada 2026, Cobresal anunció como refuerzo al delantero centro Steffan Pino mediante un préstamo desde Deportes Iquique, con el fin de sumar a un “9 de área” de envergadura para lo que será su lucha en Copa Sudamericana.

Cabe recordar que el cuadro de El Salvador logró quedar por encima de Colo Colo en el séptimo puesto de la tabla de Primera División, asegurándose así el cuarto cupo directo al torneo continental.

El jugador de 1,99 metros suma una cantidad de 90 goles en sus pasos por diversos clubes chilenos de Primera y Segunda división. Su etapa más exitosa fue en el año 2024, marcando 15 goles en 32 partidos con los “Dragones Celestes”

Con esta incorporación, “Los Mineros” suman una alternativa física, apostando por un delantero que ya conoce a la perfección el medio chileno y que puede aportar tanto en el juego aéreo como en la rotación del plantel.

El delantero de 31 años llega a El Salvador con el desafío de ganarse un lugar y transformarse en una pieza útil dentro del esquema de Gustavo Huerta.

