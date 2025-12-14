Mercado de fichajes del fútbol chileno: altas, bajas y rumores de traspasos
Con el cierre de la temporada en el fútbol chileno, marcada por la impecable campaña de Coquimbo Unido, en los 16 clubes del balompié nacional comenzó ya el reordenamiento con miras al próximo año.
Con Universidad de Concepción y Deportes Concepción como las grandes novedades, empezaron los rumores de salidas y llegadas, además de los procesos de renovación respectivos.
En ADN.CL te actualizamos día a día el desarrollo del mercado de fichajes con miras al 2026.
Altas, bajas, renovaciones y rumores del Camnpeonato Nacional 2026
Audax Italiano
Altas:
Bajas: Leonardo Valencia, Milován Arredondo, Alexis González, Yahir Salazar y Gastón Gil Romero, Jorge Espejo.
Rumores:
Cobresal
Altas:
Bajas:
Renuevan: Gustavo Huerta (DT), César Yanis, Jorge Pinos, Alejandro Santander.
Rumores:
Colo Colo
Altas:
Bajas: Mauricio Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas, Óscar Opazo, Matías Moya.
Renuevan: Fernando Ortiz (DT).
Rumores:
Coquimbo Unido
Altas: Hernán Caputto (DT, Deportes Copiapó).
Bajas: Esteban González (DT), Cecilio Waterman, Matías Palavecino.
Renuevan: Juan Cornejo.
Rumores:
Deportes Concepción
Altas: Ignacio Mesías (Unión La Calera).
Bajas: Claudio Fernández.
Renuevan: Patricio Almendra (DT).
Rumores:
Deportes La Serena
Altas:
Bajas:
Rumores:
Deportes Limache
Altas:
Bajas:
Rumores:
Everton
Altas:
Bajas:
Renuevan: Javier Torrente (DT).
Rumores:
Huachipato
Altas:
Bajas: Benjamín Gazzolo.
Rumores:
Ñublense
Altas:
Bajas: Ronald Fuentes (DT), Rodrigo González, Pedro Sánchez, Bayron Oyarzo, Patricio Rubio, Bernardo Cerezo.
Rumores:
O’Higgins
Altas:
Bajas:
Rumores:
Palestino
Altas:
Bajas: Lucas Bovaglio (DT), Cristián Suárez, Dixon Contreras, Benjamín Soto, Facundo Castro.
Rumores: Cristián Muñoz (DT).
Universidad Católica
Altas:
Bajas:
Renuevan: Fernando Zampedri, Gary Medel, Branco Ampuero.
Rumores:
Universidad de Chile
Altas:
Bajas: Gustavo Álvarez (DT), Ignacio Tapia, Nicolás Guerra, Lucas Di Yorio, Leandro Fernández.
Rumores:
Universidad de Concepción
Altas:
Bajas: Cristián Muñoz (DT).
Rumores:
Unión La Calera
Altas:
Bajas: Ignacio Mesías.
Rumores:
