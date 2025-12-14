;

Mercado de fichajes del fútbol chileno: altas, bajas y rumores de traspasos

En ADN.CL te actualizamos del desarrollo de los cambios en los 16 equipos del Campeonato Nacional 2026.

Carlos Madariaga

Con el cierre de la temporada en el fútbol chileno, marcada por la impecable campaña de Coquimbo Unido, en los 16 clubes del balompié nacional comenzó ya el reordenamiento con miras al próximo año.

Con Universidad de Concepción y Deportes Concepción como las grandes novedades, empezaron los rumores de salidas y llegadas, además de los procesos de renovación respectivos.

En ADN.CL te actualizamos día a día el desarrollo del mercado de fichajes con miras al 2026.

ADN

Altas, bajas, renovaciones y rumores del Camnpeonato Nacional 2026

Audax Italiano

Altas:

Bajas: Leonardo Valencia, Milován Arredondo, Alexis González, Yahir Salazar y Gastón Gil Romero, Jorge Espejo.

Rumores:

Cobresal

Altas:

Bajas:

Renuevan: Gustavo Huerta (DT), César Yanis, Jorge Pinos, Alejandro Santander.

Rumores:

Colo Colo

Altas:

Bajas: Mauricio Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas, Óscar Opazo, Matías Moya.

Renuevan: Fernando Ortiz (DT).

Rumores:

Coquimbo Unido

Altas: Hernán Caputto (DT, Deportes Copiapó).

Bajas: Esteban González (DT), Cecilio Waterman, Matías Palavecino.

Renuevan: Juan Cornejo.

Rumores:

Deportes Concepción

Altas: Ignacio Mesías (Unión La Calera).

Bajas: Claudio Fernández.

Renuevan: Patricio Almendra (DT).

Rumores:

Deportes La Serena

Altas:

Bajas:

Rumores:

Deportes Limache

Altas:

Bajas:

Rumores:

Everton

Altas:

Bajas:

Renuevan: Javier Torrente (DT).

Rumores:

Huachipato

Altas:

Bajas: Benjamín Gazzolo.

Rumores:

Ñublense

Altas:

Bajas: Ronald Fuentes (DT), Rodrigo González, Pedro Sánchez, Bayron Oyarzo, Patricio Rubio, Bernardo Cerezo.

Rumores:

O’Higgins

Altas:

Bajas:

Rumores:

Palestino

Altas:

Bajas: Lucas Bovaglio (DT), Cristián Suárez, Dixon Contreras, Benjamín Soto, Facundo Castro.

Rumores: Cristián Muñoz (DT).

Universidad Católica

Altas:

Bajas:

Renuevan: Fernando Zampedri, Gary Medel, Branco Ampuero.

Rumores:

Universidad de Chile

Altas:

Bajas: Gustavo Álvarez (DT), Ignacio Tapia, Nicolás Guerra, Lucas Di Yorio, Leandro Fernández.

Rumores:

Universidad de Concepción

Altas:

Bajas: Cristián Muñoz (DT).

Rumores:

Unión La Calera

Altas:

Bajas: Ignacio Mesías.

Rumores:

