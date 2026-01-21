La mayoría fueron atletas: estos han sido los ministros del Deporte antes de Natalia Ducó

Este martes el presidente electo José Antonio Kast anunció cuáles serán los 24 ministros para su futuro gobierno. Dentro de ellos, uno de los que más dio que hablar fue el del deporte, ya que habría sido ofrecido a varios deportistas, entre ellos Claudio Bravo y Francisca Crovetto.

Finalmente, la que dio el sí fue la lanzadora de bala, Natalia Ducó. Su designación generó resquemores entre políticos, atletas y ciudadanos. Entre las principales dudas está lo ocurrido en 2018, cuando fue suspendida tres años por doping y quedó fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Su llegada al cargo se suma a una lista de ministros y ministras que han dirigido esta cartera anteriormente, pero para eso nos tenemos que remontar hasta agosto del 2013, cuando bajo el gobierno del expresidente Sebastián Piñera se creó este ministerio.

Anteriormente, el ente rector era el Instituto Nacional de Deportes (IND), el cual aún se mantiene como un órgano fiscalizador dentro del rubro.

Flickr / Flickr Ampliar

El primero en ejercer en este ministerio fue el empresario Gabriel Ruiz-Tagle, quien fuera presidente de Colo Colo y hasta entonces se desempeñaba como subsecretario del Deporte. Posteriormente, en el año 2014, asumió la expresidenta Michelle Bachelet, quien nombró a Natalia Riffo, psicóloga de profesión.

Bajo el mismo gobierno, en el 2016, el encargado de liderar fue el exatleta olímpico Pablo Squella, siendo este el primer deportista en asumir este cargo. Más tarde, en el segundo gobierno del expresidente Piñera, la exesquiadora Pauline Kantor y la abogada Cecilia Pérez ocuparon este cargo.

Finalmente, cuando Gabriel Boric ascendió a la presidencia, la encargada del Ministerio del Deporte fue la exfutbolista Alexandra Benado, que se mantuvo un año en el cargo, hasta que llegó otro exjugador, Jaime Pizarro, que se mantendrá en esta función hasta el 11 de marzo del 2026, cuando asuma Natalia Ducó.