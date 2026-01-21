A través de sus redes sociales, Adidas presentó este miércoles la nueva camiseta de Colo Colo para la temporada 2026.

“Un nuevo año, una nueva oportunidad para vestirse de punta en blanco. ​De norte a sur, el ritual colocolino vibra en cada rincón. Hoy nace un nuevo capítulo”, señaló la cuenta oficial de Adidas Chile.

¿Cuánto cuesta la camiseta 2026 de Colo Colo?

La camiseta de Colo Colo para la temporada 2026 ya está a la venta en la tienda online de Adidas y su valor es de $69.990 (camiseta local hombre). La de mujer cuesta $64.990 y la de niño está a $49.990.

Además, Adidas presentó la camiseta visitante del “Cacique” para esta temporada, la cual también está disponible para quienes deseen comprarla.

