;

FOTOS. Presentan la nueva camiseta de Colo Colo para la temporada 2026: este es su valor

Adidas también anunció la camiseta visitante del “Cacique” para este año.

Daniel Ramírez

Adidas Chile

Adidas Chile

A través de sus redes sociales, Adidas presentó este miércoles la nueva camiseta de Colo Colo para la temporada 2026.

“Un nuevo año, una nueva oportunidad para vestirse de punta en blanco. ​De norte a sur, el ritual colocolino vibra en cada rincón. Hoy nace un nuevo capítulo”, señaló la cuenta oficial de Adidas Chile.

¿Cuánto cuesta la camiseta 2026 de Colo Colo?

La camiseta de Colo Colo para la temporada 2026 ya está a la venta en la tienda online de Adidas y su valor es de $69.990 (camiseta local hombre). La de mujer cuesta $64.990 y la de niño está a $49.990.

ADN
ADN

Además, Adidas presentó la camiseta visitante del “Cacique” para esta temporada, la cual también está disponible para quienes deseen comprarla.

ADN
ADN

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad