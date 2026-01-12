Francisca Crovetto explica rechazo a oferta de Kast para dirigir el ministerio del Deporte

La primera y única deportista mujer en lograr un oro olímpico para Chile, Francisca Crovetto, explicó el por qué rechazó asumir como la ministra de Deporte en el gobierno del presidente electo, José Antonio Kast.

“Lo único que puedo comentar es que nosotros, y hablo de ‘nosotros’ porque no estaba sola en esa reunión días antes de la segunda vuelta, nos juntamos con José Antonio Kast porque desde su comando querían conocer a referentes del deporte nacional y gente más experta”, contó en entrevista con El Mercurio.

La tiradora de skeet habría causado una buena impresión en J.A.K, pero la respuesta de Crovetto fue un rotundo “no”.

“Realmente agradezco la propuesta, pero una es deportista activa y yo creo que todos los cargos que uno asume en la vida requieren de disponibilidad, compromiso y responsabilidad. Mi responsabilidad hoy está en mi familia, en mi guagüita y en mi carrera deportiva”, argumentó la deportista.

Crovetto también fue consultada por la posibilidad de que este ministerio sea fusionado con otras carteras, esto en el marco del recorte de los $6.000 millones de pesos que el líder republicano tendría planeado para su gobierno.

“El ministerio merece el rol que tiene”

“Estuve cuando se peleó la creación del ministerio, entonces decir que me daría lo mismo que se terminara sería mentir. Entiendo el tema de reducir el gasto fiscal, pero creo que el ministerio merece el rol que tiene, sobre todo con los desafíos que tenemos como país”, afirmó.

“Hicimos unos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos espectaculares y estamos en la terna final para poder albergar los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2030. Entonces, fusionar el ministerio puede diluir un poco la fuerza que está teniendo el deporte”, concluyó Francisca Crovetto.

Otros deportistas que también optaron por rechazar la invitación para encabezar el ministerio que actualmente dirige Jaime Pizarro fueron Claudio Bravo, Erika Oliveira y Marco Oneto, quienes, por distintos motivos, declinaron aceptar.