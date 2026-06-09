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Nuevo escándalo golpea a un club del fútbol chileno: condenan a jugador a más de un año de presidio

El defensor de Rangers de Talca, José Navarrete, fue condenado por la justicia tras ser hallado culpable de receptación de un vehículo motorizado y uso de patente falsa, en un nuevo golpe extradeportivo para el equipo colista de la Primera B.

Bastián Lizama

Nuevo escándalo golpea a un club del fútbol chileno: condenan a jugador a más de un año de presidio

Nuevo escándalo golpea a un club del fútbol chileno: condenan a jugador a más de un año de presidio / Twitter @Rangersdetalca_

Rangers de Talca atraviesa una grave crisis deportiva e institucional. El equipo dirigido por Ivo Basay cerró la primera rueda de la Primera B en el fondo de la tabla, sumando apenas tres puntos en 15 partidos disputados y quedando seriamente comprometido con el descenso.

Por si fuera poco, un nuevo episodio extradeportivo golpeó al cuadro piducano en las últimas horas. El lateral derecho José Navarrete fue condenado por la justicia en una causa relacionada con la receptación de un vehículo motorizado y la utilización de una placa patente falsificada.

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Según informó el medio Fanáticos del Deporte de Radio Futura, el futbolista fue condenado por el Juzgado de Garantía de La Serena tras una investigación que derivó en una sentencia de 541 días de presidio menor en su grado medio.

La información agrega que la sanción considera medidas sustitutivas que contemplan control y firma periódica, evitando el cumplimiento efectivo de la pena en un recinto penitenciario.

La condena se conoce pocos días después de otra controversia protagonizada por el jugador. Tras la derrota frente a Deportes Santa Cruz por la fecha 15 de la Primera B, Navarrete fue captado en un fuerte cruce con hinchas de Rangers desde las tribunas del Estadio Fiscal de Talca.

Una vez finalizado el encuentro, el defensor tuvo un tenso intercambio con los fanáticos locales, incluso ofreciendo combos a quienes lo increpaban. El episodio, que se viralizó en redes sociales, generó duras críticas hacia el futbolista, quien fichó en Rangers a inicios de 2026 y en la actual temporada registra 10 partidos y dos asistencias.

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