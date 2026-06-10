Hicieron un forado en iglesia evangélica: investigan millonario robo a locales comerciales en Conchalí

Una banda de delincuentes utilizó una iglesia evangélica como punto de acceso para concretar un robo a una confitería y local de abarrotes en la comuna de Conchalí.

Concuerdo, los sujetos realizaron un forado en una de las paredes del recinto religioso para ingresar al negocio colindante y sustraer diversa mercadería.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el hecho quedó al descubierto durante la madrugada, cuando el propietario del local afectado recibió una alerta por la activación del sistema de alarma. Al revisar las cámaras de seguridad, constató que un grupo de desconocidos estaba ingresando al establecimiento.

Las imágenes registraron la participación de al menos cuatro individuos, quienes llegaron al lugar a bordo de un furgón. Para acceder a la iglesia, los antisociales rompieron las chapas de las puertas de acceso y, una vez en el interior, perforaron un muro para llegar hasta la confitería.

Tras cargar diversas especies y productos, los delincuentes escaparon del lugar. El avalúo preliminar de lo sustraído alcanza los $4 millones, según informó el dueño del negocio.

Los antecedentes también indican que los sujetos realizaron un segundo forado desde la misma iglesia con el objetivo de ingresar a una farmacia ubicada en las inmediaciones, situación que es parte de las diligencias que desarrolla la policía.

Personal especializado trabaja en el análisis de las cámaras de vigilancia y otras evidencias para identificar a los responsables del robo y establecer la totalidad de los locales afectados.