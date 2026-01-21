;

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 21 de enero, y quién transmite?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este miércoles contempla un duelo por la Supercopa Chilena 2026.

Carlos Madariaga

Hoy, miércoles 21 de enero, el fútbol chileno continúa con el arranque oficial de su temporada 2026 con un partido.

Este encuentro será uno de los duelos por la semifinal de la Supercopa Chilena 2026.

Supercopa Chilena 2026

La programación del fútbol chileno hoy 21 de enero comenzará a las 19:00 horas, cuando en el Sausalito de Viña del Mar se midan Coquimbo Unido, monarca del Campeonato Nacional 2025, y Deportes Limache, subcampeón de la Copa Chile.

Mathías Riquelme será el juez del compromiso, que será transmisión en vivo de las plataformas digitales de ADN y, por TV, en la señal de TNT Sports Premium.

