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Lluvia en Santiago: a esta hora dejará de llover en la Región Metropolitana hoy miércoles

Revisa aquí el pronóstico del tiempo para esta jornada en la capital.

Juan Castillo

Lluvia en Santiago: a esta hora dejará de llover en la Región Metropolitana hoy miércoles

Lluvia en Santiago: a esta hora dejará de llover en la Región Metropolitana hoy miércoles / Mr_Twister

Las lluvias ya comienzan a caer en algunas comunas de la región Metropolitana, en una jornada que estará marcada por las precipitaciones.

Esto porque según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), los chubascos tendrán lugar en gran parte de Santiago, que registrará una máxima de 11 grados, y donde incluso se esperan nevadas y fuertes rachas de viento.

Por este frente, Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva en 10 comunas de la capital ante riesgo de derrumbes. En tanto, algunas proyecciones

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La DMC indica que durante esta jornada las lluvias caerán sobre la región Metropolitana hasta horas de la tarde de este miércoles.

En ese sentido, el portal Accuweather detalló que los chubascos empezarán a bajar su intensidad desde el mediodía.

En tanto, en sectores como San José de Maipo, las precipitaciones se podrían extender hasta cerca de las 14:00 horas.

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