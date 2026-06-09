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Empresa no deberá pagar millonaria deuda producto de un error de la TGR: resolución judicial favoreció al deudor

La deuda superaba los 30.200 millones de pesos y correspondía a una deuda por impuestos acumulada en un periodo de siete años.

Nicolás Lara Córdova

Tesorería General de la República | Agencia Uno

Tesorería General de la República | Agencia Uno

Este martes se dio a conocer que una empresa logró que los Tribunales de Justicia declararan prescrita una millonaria deuda tributaria que mantenía con la Tesorería General de la República (TGR).

De acuerdo con información entregada por La Cuarta, el Segundo Juzgado Civil de Rancagua falló a favor de Comercializadora Cugat SpA y la liberó de una deuda por impuestos acumulada entre 2010 y 2017 que superaba los 30.200 millones de pesos.

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El fallo determinó que el Fisco, a través de la TGR, ya no podía exigir el pago, debido a que el organismo contaba con un plazo de tres años para iniciar acciones de cobranza e impedir la prescripción de la deuda, lo que finalmente no ocurrió. Es decir, las gestiones de cobro debían haberse realizado, a más tardar, en 2020.

“El Fisco tenía el plazo de tres años contados desde que debía efectuarse el pago de dicha obligación para revalidar las deudas declaradas incobrables y ejercer su acción de cobro”, se lee en la resolución.

Considerando reajustes e intereses, la deuda total que fue declarada extinguida alcanzó los $30.232.487.243.

Finalmente, el Segundo Juzgado Civil de Rancagua instruyó eliminar a Comercializadora Cugat SpA de la nómina de deudores morosos.

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