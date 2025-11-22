El ministro del Deporte, Jaime Pizarro, quedó bajo cuestionamientos luego de ser visto usando una camiseta con publicidad de Coolbet durante el partido conmemorativo por los 25 años de la medalla olímpica de Sídney 2000, realizado este sábado en el Estadio Bicentenario de La Florida.

La indumentaria también exhibía el logo de Mercado Libre, pero fue la presencia del sitio de apuestas la que generó la controversia.

El episodio ocurre a menos de dos meses de que la Corte Suprema declarara ilegales a las casas de apuestas online que operan sin autorización en Chile.

Casas de apuesta fueron vetadas por la justicia

El 29 de septiembre, el máximo tribunal acogió un recurso de protección presentado por la Lotería de Concepción y ordenó a empresas de internet —entre ellas Claro, Entel, GTD, Telefónica, WOM y VTR— bloquear el acceso a plataformas como Betano, Coolbet, JugaBet, Rojabet y Betsson.

El partido, que reunió a figuras de la selección chilena lideradas por Iván Zamorano y a referentes de la Generación Dorada como Matías Fernández, Esteban Paredes y Jean Beausejour, buscaba celebrar la histórica campaña en Sídney.

Sin embargo, la presencia del ministro con un auspicio vetado por la justicia terminó instalando un debate que trascendió lo deportivo.