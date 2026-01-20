Quién es Natalia Duco, nueva Ministra del Deporte: con experiencia en Juegos Olímpicos y una trayectoria “manchada” por el dopaje / FRANCK FIFE

Este martes se dio a conocer el nombre de los integrantes del gabinete del Presidente electo José Antonio Kast, incluyendo entre estas designaciones la del Ministerio del Deporte.

Luego de semanas de especulaciones, finalmente el mandatario designó a Natalia Duco como la encargada de la cartera, apelando a su experiencia en el alto rendimiento.

La lanzadora de la bala, oriunda de San Felipe, tuvo una promisoria carrera en el atletismo, destacando ya a nivel juvenil al quedarse con la medalla de oro del Mundial Junior de la especialidad en 2008.

Una década después, Natalia Duco se consolidó como la récord nacional de la especialidad, con un lanzamiento de 18,97 metros en Fort Lauderdale.

Todo en un período que la tuvo, además, compitiendo en tres Juegos Olímpicos, logrando su mejor rendimiento en Londres 2012, donde se llevó un diploma olímpico al finalizar octava.

El dopaje que cambió la carrera de Natalia Duco

En 2018, la lanzadora nacional arrojó positivo en un examen antidopaje, previo a su participación en los Juegos Sudamericanos de Cochabamba.

Pese a su defensa pública y legal, al probarse su consumo de la hormona de crecimiento CHRP-6, sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje, quedó suspendida de toda actividad competitiva por tres años.

Durante aquel período, Natalia Duco incursionó en otras actividades, ganando el programa de reality Master Chef Celebrity y convirtiéndose en madre, tras lo cual volvió a competir en 2022, defendiendo al Team Chile en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y los Juegos Olímpicos de París 2024, pero ya sin el nivel de antaño.

Ya retirada del alto rendimiento, tuvo sus primeros acercamientos con la política al ser embajadora de los Juegos Deportivos Escolares 2024 al alero del IND y participar de la campaña electoral con la cual Maximiliano Luksic se impuso para ser alcalde de Huechuraba.

Ahora, Natalia Duco tendrá su máximo desafío fuera de las pistas al hacerse cargo de una cartera para la cual su designación no generó mayor consenso entre atletas y exdeportistas.