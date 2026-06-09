Javier Correa podría recibir una de las sanciones más duras en la historia del fútbol chileno

Javier Correa sigue en el foco de la polémica tras el duelo entre Colo Colo y Huachipato por la Copa de la Liga. El goleador albo realizó duras declaraciones contra los árbitros, lo que para el juez principal del partido, Nicolás Gamboa, no pasó desapercibido en su informe, calificándolo como “declaraciones ofensivas”.

Ahora, el Sindicato de Árbitros pidió una sanción memorable para Correa. Según informó TVN y ratificó ADN Deportes, los jueces solicitaron una sanción de 10 fechas para el delantero, las cuales tendría que cumplir en la Liga de Primera.

De acuerdo al documento publicado por el canal público, los árbitros detallan que las palabras de Javier Correa “persiguen socavar la percepción que se tenga del referato, estableciendo sin fundamentos un supuesto afán de perjuicio por parte del árbitro del lance”.

Las declaraciones que complican a Javier Correa

Durante el partido ante Huachipato, Colo Colo sufrió con la anulación de dos goles por fuera de juego. Debido a esto, Javier Correa criticó a los árbitros del fútbol chileno asegurando que siempre perjudican al ‘Cacique’.

“El árbitro hizo lo imposible para cobrar el offside ese, lo imposible, buscó todas las cámaras. Es una cosa increíble, siempre lo que nos toca, nos caga, nos manda al muere, siempre... Tiene algo en contra de nosotros“, apuntó.

“Hay que chequear todos los partidos que nos dirigió, siempre nos ha metido una traba en el partido... Ojalá no nos dirija nunca más”, sentenció Correa.

El goleador de Colo Colo tendrá que asistir al Tribunal de Disciplina de la ANFP la próxima semana para defenderse y conocer cuál será su castigo definitivo.