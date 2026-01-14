;

VIDEO. Los Tenores conversan con Regis Marques, representante de jugadores que negocia para comprar Deportes La Serena

En el programa de este miércoles, nuestros panelistas también comentaron el inminente fichaje de Juan Martín Lucero en la U y el viaje de Colo Colo a Uruguay para disputar tres amistosos.

Javier Catalán

Radio ADN

Radio ADN

En la edición de Los Tenores de este miércoles 14 de enero, nuestros panelistas conversaron Regis Marques, representante de Lucas Romero, nuevo refuerzo de la Universidad de Chile, quien confesó que está en negociaciones para comprar un club en Chile.

Leo Burgueño, Pamela Juanita Cordero, Danilo Díaz, Manolo Fernández y Carlos Costas supieron también que Juan Martín Lucero pudo destrabar su salida de Fortaleza para ser el cuarto refuerzo de la U y opinaron del alto precio de los abonos que puso Azul Azul para la temporada 2026.

Además, comentaron el viaje de Colo Colo a Uruguay para jugar la Serie Río de La Plata y analizaron la nueva posición en la que Fernando Ortiz está probando a Arturo Vidal.

Revisa también:

ADN

Revive la edición de Los Tenores de este miércoles 14 de enero y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.

Contenido patrocinado

&#039;Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana&#039;: Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

'Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana': Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: &#039;Lo que yo quiero es...&#039;

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: 'Lo que yo quiero es...'

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Latife Soto recuerda &#039;ataque&#039; que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: &#039;Es más común de lo que creemos&#039;

Latife Soto recuerda 'ataque' que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: 'Es más común de lo que creemos'

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad