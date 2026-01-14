En la edición de Los Tenores de este miércoles 14 de enero, nuestros panelistas conversaron Regis Marques, representante de Lucas Romero, nuevo refuerzo de la Universidad de Chile, quien confesó que está en negociaciones para comprar un club en Chile.

Leo Burgueño, Pamela Juanita Cordero, Danilo Díaz, Manolo Fernández y Carlos Costas supieron también que Juan Martín Lucero pudo destrabar su salida de Fortaleza para ser el cuarto refuerzo de la U y opinaron del alto precio de los abonos que puso Azul Azul para la temporada 2026.

Además, comentaron el viaje de Colo Colo a Uruguay para jugar la Serie Río de La Plata y analizaron la nueva posición en la que Fernando Ortiz está probando a Arturo Vidal.

Revive la edición de Los Tenores de este miércoles 14 de enero y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.