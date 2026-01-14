Deportes Concepción cierra su mercado con una joven promesa de la UC: estos son todos sus refuerzos

Este miércoles, Deportes Concepción vivirá su primera experiencia ante un equipo de Primera División y será nada más y nada menos que frente al último campeón: Coquimbo Unido.

Este duelo amistoso se enmarca en la tradicional “Noche Lila”, instancia en la que el “León de Collao”, además de medirse ante uno de sus rivales en la temporada 2026, presentará a su plantel ante la hinchada, el cual acaba de sumar una última incorporación.

Se trata de Leenhan Romero, atacante de 19 años proveniente de Universidad Católica, que llega a préstamo por toda la temporada al cuadro lila.

El seleccionado juvenil venezolano arriba al “Conce” con la misión de comenzar a sumar regularidad en su corta carrera, ya que con los cruzados apenas ha disputado seis encuentros en el profesionalismo desde su debut en 2024.

Con este nuevo fichaje, Deportes Concepción cierra su mercado de fichajes con 16 incorporaciones, tal como lo confirmó su propio director deportivo, Aiderson Abreu.

La primera oportunidad que tendrá para ganarse un puesto podría ser este mismo miércoles, a la espera de que Patricio Almendra le dé minutos en el amistoso ante Coquimbo Unido.

Estos son todos los refuerzos de Deportes Concepción