Regis Marques, representante del nuevo refuerzo de Universidad de Chile, Lucas Romero, sorprendió en los últimos días al revelar que está negociando para comprar un club del fútbol chileno, específicamente Deportes La Serena.

Al respecto, el agente brasileño conversó este miércoles con Los Tenores de ADN, donde reconoció su intención de adquirir un equipo nacional y abordó su estrecho vínculo con el polémico representante argentino Fernando Felicevich.

“La verdad es que siempre estoy feliz de hacer negocios en el fútbol chileno. Hace mucho que ya hago. Es un país muy serio, al menos en el fútbol, no conozco la política, donde los clubes pagan el día por la ley de la sociedad anónima", comenzó declarando.

“Entonces, cuando te ponen un jugador en Chile, te quedas tranquilo porque sabes que le van a cumplir. Más un club como la Universidad de Chile, que es un club grande. Para un empresario siempre es bueno hacer negocios con un club grande", añadió sobre el traspaso de Romero al cuadro azul.

En esa línea, Marques detalló que “en un momento trabajé muy fuerte en Chile. Para que ustedes entiendan, yo llevé a Pinilla a Vasco da Gama, a Beausejour a Gremio, a Gonzalo Fierro a Flamengo. Hace mucho que trabajaba con un empresario chileno y él me pasaba los jugadores para llevar a Brasil. Este empresario terminó falleciendo, que era Cristian López. En Chile hice muchos negocios: Gustavo Florentín como director técnico de Huachipato, Guillermo Paiva de Colo Colo. Tengo una buena relación en Chile y me gusta mucho".

“Algún día voy a ser dueño de un equipo de Chile”

Por otro lado, Regis Marques abordó la posibilidad de comprar un club del fútbol chileno y afirmó: “Algún día yo voy a ser dueño de un equipo de Chile. Porque yo creo que de toda Sudamérica es el único país que con la plata de sponsors y de la tele, puedes conseguir mantener el club. Yo creo que con un buen trabajo puedes hacer todo con la plata que el club reciba".

Además, reconoció contactos para comprar La Serena y expuso el vínculo de Fernando Felicevich con el cuadro papayero: “Sí, pregunté por La Serena, como en su momento me reuní con un dueño de O’Higgins, pero O’Higgins era una situación más compleja porque tenía un complejo deportivo”.

“Yo entré en contacto con Fernando Felicevich, que es mi amigo, empezamos juntos como empresarios. Yo le hice una propuesta a él de lo que creo que vale un club como La Serena, él me pidió un monto y estamos ahí en el tira y afloja. Pero sí, yo tengo interés. Ahora, no sé qué tanto interés él tiene de vender también", añadió.

“Si no es La Serena, vamos a buscar y vamos a esperar otra oportunidad, pero es un sueño que yo tengo de tener un club en Chile, más por mi experiencia de un club de Paraguay, donde me equivoqué, aprendí y miré las cosas malas. Yo creo que en Chile me viene mucho mejor", remarcó.

El representante brasileño también reveló que la propuesta que presentó para adquirir Deportes La Serena oscila entre 3 y 4 millones de dólares. Además, aseguró que anteriormente ya había ofertado por O’Higgins: “Esa es la propuesta que yo hice, más cerca de 4. A O’Higgins le ofrecí cerca de 8 millones”.

Finalmente, afirmó que dejaría su labor como representante en caso de comprar un club ante el avance de la nueva ley de sociedades anónimas deportivas en Chile. “Si yo compro un club, obvio que yo dejo la representación para mis socios. O pongo mis socios como dueños y yo sigo como representante, pero eso se puede hacer”, sentenció.