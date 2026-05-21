La Roja sub-17 ya tiene grupo en el Mundial de Qatar y se ilusiona: así quedó conformado

La selección chilena sub-17 tuvo un gran desempeño en el último Sudamericano de la categoría y logró su clasificación al Mundial que se disputará en Qatar este año, en un importante desafío para el equipo que comanda Ariel Leporati.

La FIFA realizó el sorteo de la fase de grupos del torneo intercontinental tras hacer lo propio con la división femenina, que también tiene definido su bloque en la competición.

Esta edición el Mundial juvenil contará con 48 equipos, y tiene fecha de inicio el 19 de noviembre de 2026.

La Roja apareció dentro del bombo 2 y finalmente el combinado nacional quedó en el grupo J junto a Estados Unidos, Montenegro y Algeria.

Grupos Copa del Mundo sub-17

Grupo A: Qatar, Egipto, Panamá, Grecia

Grupo B: Corea del sur, Ecuador, Nueva Caledonia, Concacaf 1

Grupo C: Argentina, Australia, Dinamarca, Concacaf 2

Grupo D: Francia, Kazajistán, Haití, Uruguay

Grupo E: Italia, Uzbekistán, Costa de Marfil, Jamaica

Grupo F: Senegal, Croacia, Tayikistán, Cuba

Grupo G: Mali, Bélgica, Nueva Zelanda, Vietnam

Grupo H: España, Marruecos, Fiyi, China

Grupo I: Brasil, Irlanda, Costa Rica. Tanzania

Grupo J: Estados Unidos, Chile, Montenegro, Algeria

Grupo K: México, Venezuela, Camerún, Rumania

Grupo L: Japón. Colombia, Honduras, Serbia