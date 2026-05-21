La Roja sub-17 ya tiene grupo en el Mundial de Qatar y se ilusiona: así quedó conformado
El combinado nacional compartirá bloque con una potencia en ascenso y un debutante en la competición.
La selección chilena sub-17 tuvo un gran desempeño en el último Sudamericano de la categoría y logró su clasificación al Mundial que se disputará en Qatar este año, en un importante desafío para el equipo que comanda Ariel Leporati.
La FIFA realizó el sorteo de la fase de grupos del torneo intercontinental tras hacer lo propio con la división femenina, que también tiene definido su bloque en la competición.
Esta edición el Mundial juvenil contará con 48 equipos, y tiene fecha de inicio el 19 de noviembre de 2026.
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La Roja apareció dentro del bombo 2 y finalmente el combinado nacional quedó en el grupo J junto a Estados Unidos, Montenegro y Algeria.
Grupos Copa del Mundo sub-17
Grupo A: Qatar, Egipto, Panamá, Grecia
Grupo B: Corea del sur, Ecuador, Nueva Caledonia, Concacaf 1
Grupo C: Argentina, Australia, Dinamarca, Concacaf 2
Grupo D: Francia, Kazajistán, Haití, Uruguay
Grupo E: Italia, Uzbekistán, Costa de Marfil, Jamaica
Grupo F: Senegal, Croacia, Tayikistán, Cuba
Grupo G: Mali, Bélgica, Nueva Zelanda, Vietnam
Grupo H: España, Marruecos, Fiyi, China
Grupo I: Brasil, Irlanda, Costa Rica. Tanzania
Grupo J: Estados Unidos, Chile, Montenegro, Algeria
Grupo K: México, Venezuela, Camerún, Rumania
Grupo L: Japón. Colombia, Honduras, Serbia
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