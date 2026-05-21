“A disfrutar nomás”: el épico video de Coquimbo Unido para celebrar su clasificación en Copa Libertadores

Coquimbo Unido sigue cosechando logros en uno de los periodos más exitosos de su historia, y estará en los octavos de final de la Copa Libertadores tras el empate entre Universitario y Nacional.

El equipo de Hernán Caputto es el líder indiscutido del Grupo B del torneo con 10 puntos, así como en Copa de la Liga y en puestos de avanzada en el torneo nacional, siendo de los pocos clubes chilenos que se mantiene en la disputa por títulos en todas las competencias que disputa.

El elenco “pirata” publicó un video en sus redes sociales para celebrar su clasificación, en donde rememoró sus últimos logros deportivos como el título de 2025 y su recordada semifinal en Copa Sudamericana con un pasaporte.

Coquimbo Unido no se olvidó de su clásico rival, Deportes La Serena, emulando la falta de torneos internacionales al presentar un carnet de identidad con un casco parecido al escudo del “granate”. Seguido de esto la persona que lo registra le dice “¿Y tú para donde crees que vas?“.