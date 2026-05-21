“Es una demostración de debilidad”: analista critica medidas de Rodrigo Paz en medio de la crisis en Bolivia

Colombia anunció expulsión del embajador de Bolivia como medida “recíproca” en medio de la crisis humanitaria

La crisis humanitaria y social que enfrenta Bolivia ya cumple tres semanas desde su inicio y ha provocado un serio desabastecimiento en algunas localidades del país altiplánico, debido a los bloqueos de carreteras que se han realizado.

Los detractores de la administración de Rodrigo Paz han exigido un compromiso para no privatizar las empresas nacionales, además de un aumento salarial del 20%. Asimismo, piden que el mandatario boliviano renuncie a su cargo por las medidas económicas que busca implementar.

Producto de las manifestaciones y los bloqueos de las carreteras en dicho país, los servicios básicos han aumentado de precio en La Paz, provocando una crisis humanitaria en algunos sectores.

“Para Rodrigo Paz esto significa una demostración de debilidad, quizás, para algunos, por no salir a las calles a confrontar con la policía o el ejército, por no haber determinado un estado de excepción que la Constitución boliviana permite cuando se han sobrepasado las capacidades de la policía y haber dejado que la población sufra ataques brutales, terroristas y muertes”, comentó la análista política, Lily Peñaranda, en conversación con Radio ADN.

El gobierno de Rodrigo Paz está impulsando una reforma agraria que busca que los predios pequeños se conviertan en medianos, quitándoles la potestad sobre las tierras a sus actuales dueños.

Además, Bolivia enfrenta una inflación del 15%, junto con un aumento en el precio de la bencina y la escasez de este producto. Esta situación ha llevado a algunas gasolineras a mezclar el combustible con otros químicos, disminuyendo su calidad.

Colombia anunció la expulsión del embajador de Bolivia de su territorio

El pasado miércoles 20 de mayo, el Gobierno de Bolivia decidió expulsar a la embajadora de Colombia, Elizabeth García Carrillo, luego de que el presidente de ese país, Gustavo Petro, emitiera su opinión sobre la crisis que vive el país altiplánico.

“Bolivia vive una insurrección popular. Es la respuesta a la soberbia geopolítica. Latinoamérica es una civilización diversa y diferente, no se le puede homogeneizar desde ningún lado del planeta”, comentó el mandatario en X. Sus declaraciones fueron catalogadas como una “injerencia en asuntos internos” por su par boliviano, Rodrigo Paz.

En respuesta a dicha decisión, la Cancillería de Colombia anunció este jueves la expulsión del embajador de Bolivia en ese país, Ariel Percy Molina, como una medida recíproca a la adoptada por el gobierno de Rodrigo Paz.

Chile envió ayuda humanitaria hacia Bolivia

El Gobierno de Chile concretó este jueves el envío de ayuda humanitaria a Bolivia en medio de la compleja situación de desabastecimiento que afecta al país vecino.

La asistencia fue coordinada entre los ministerios de Relaciones Exteriores, Interior, Defensa Nacional y la Fuerza Aérea de Chile.

La operación se materializó con elarribo de un avión Hércules de la FACh a la ciudad de La Paz,transportando 12 pallets con un total de 480 cajas de alimentos destinadas a las familias más afectadas por la crisis.