Nueva polémica remece a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner en medio del juicio por el caso Cuadernos, luego de que el portero del edificio donde residía en el barrio de Recoleta se retractara de una declaración clave entregada en 2018 sobre supuestos bolsos con dinero.

De acuerdo a lo que indica el Clarín, se trata de Julio César Silva, encargado del inmueble ubicado en las calles Uruguay y Juncal, quien compareció ante el Tribunal Oral Federal 7 de Buenos Aires.

Cristina Fernández de Kirchner Ampliar

Durante su testimonio, negó haber visto movimientos frecuentes de bolsos y valijas vinculados al exsecretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz.

El caso generó impacto porque en su declaración original, realizada ante el fallecido juez Claudio Bonadio en 2018, Silva había asegurado que Muñoz llegaba “casi semanalmente” al edificio acompañado de personas con bolsos y valijas.

Sin embargo, ahora afirmó que firmó aquella declaración “sin leerla” y aseguró sentirse incómodo durante el interrogatorio de ese entonces. “Cometí un delito, firmé eso sin estar de acuerdo”, sostuvo ante el tribunal.

El testigo aclaró que solo vio al exfuncionario “una o dos veces” con bolsos y que habitualmente portaba un maletín o bolso pequeño. También explicó que desde su puesto no tenía visibilidad completa del acceso principal del edificio.

La retractación ocurre en una causa emblemática de corrupción en Argentina, donde la fiscalía investiga presuntos pagos ilegales y traslado de dinero durante los gobiernos kirchneristas. Según declaraciones previas del exsecretario de Obras Públicas José López, el departamento de Recoleta habría sido utilizado para recibir millonarias entregas de dinero en efectivo.

Durante la audiencia, Silva además reconoció que Daniel Muñoz ayudó a sus hijas a conseguir trabajo en organismos estatales, donde permanecieron contratadas por más de una década.