Colo Colo se alista para su primer apretón de la temporada 2026. Tras una intensa pretemporada en el Estadio Monumental y en el complejo del Sifup, el “Cacique” jugará su primer amistoso del año ante Olimpia, en el marco de la Serie Río de La Plata.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz apunta a sumar rodaje de cara a su estreno en el Campeonato Nacional, programado para fines de enero frente a Deportes Limache, y tendrá su primera prueba en el tradicional torneo de verano que se disputa en Uruguay.

El partido contra el cuadro paraguayo también le permitirá a los albos observar a sus primeros tres refuerzos en cancha: Matías Fernández Cordero, Joaquín Sosa y Javier Méndez, quienes ya fueron presentados oficialmente en Macul.

¿Cuándo juega Colo Colo vs. Olimpia en la Serie Río de La Plata?

El duelo entre Colo Colo y Olimpia por la Serie Río de La Plata está programado para este jueves 15 de enero a las 21:00 horas en el Estadio Luis Franzini de Montevideo.

¿Dónde ver y quién transmite en vivo el amistoso entre Colo Colo y Olimpia?

El partido será transmitido en televisión por la señal de ESPN 5 y también de manera online mediante la plataforma de pago Disney+.

Además, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y el relato de ADN Deportes, y a través de todas las plataformas de ADN.cl.