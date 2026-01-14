;

PREVIA. Colo Colo vs. Olimpia: cuándo juegan, a qué hora y dónde ver en vivo el amistoso por la Serie Río de La Plata

El equipo de Fernando Ortiz tendrá su primer apretón de la temporada frente al elenco paraguayo. Transmite ADN Deportes.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Colo Colo se alista para su primer apretón de la temporada 2026. Tras una intensa pretemporada en el Estadio Monumental y en el complejo del Sifup, el “Cacique” jugará su primer amistoso del año ante Olimpia, en el marco de la Serie Río de La Plata.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz apunta a sumar rodaje de cara a su estreno en el Campeonato Nacional, programado para fines de enero frente a Deportes Limache, y tendrá su primera prueba en el tradicional torneo de verano que se disputa en Uruguay.

El partido contra el cuadro paraguayo también le permitirá a los albos observar a sus primeros tres refuerzos en cancha: Matías Fernández Cordero, Joaquín Sosa y Javier Méndez, quienes ya fueron presentados oficialmente en Macul.

¿Cuándo juega Colo Colo vs. Olimpia en la Serie Río de La Plata?

El duelo entre Colo Colo y Olimpia por la Serie Río de La Plata está programado para este jueves 15 de enero a las 21:00 horas en el Estadio Luis Franzini de Montevideo.

¿Dónde ver y quién transmite en vivo el amistoso entre Colo Colo y Olimpia?

El partido será transmitido en televisión por la señal de ESPN 5 y también de manera online mediante la plataforma de pago Disney+.

Además, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y el relato de ADN Deportes, y a través de todas las plataformas de ADN.cl.

