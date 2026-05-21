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Macabro encuentro de cadáver en Maipú: investigan hallazgo de cuerpo en canal de Camino a Melipilla

Trabajadores de EFE alertaron a Carabineros tras encontrar el cadáver junto a Camino El Bosque. Labocar y el SML realizan diligencias en el lugar.

Nelson Quiroz

Vicente Quiñones

Agencia Uno

Agencia Uno

Un amplio operativo policial se desarrolla la mañana de este jueves en la comuna de Maipú, luego del hallazgo del cuerpo de un hombre a un costado del Camino a Melipilla.

De acuerdo con los primeros antecedentes, trabajadores que prestan servicios a la Empresa de Ferrocarriles del Estado alertaron a Carabineros tras encontrar el cadáver en un canal ubicado junto a la calzada sur, a la altura de Camino El Bosque.

La víctima correspondería preliminarmente a un hombre adulto, cuya identidad aún no ha sido establecida. Además, información que está siendo investigada indica que el cuerpo habría sido encontrado amarrado, situación que deberá ser confirmada mediante las pericias correspondientes.

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Hasta el lugar llegaron funcionarios de Carabineros y personal de seguridad municipal, quienes resguardan el sitio del suceso mientras se espera la llegada del Laboratorio de Criminalística (Labocar) y del Servicio Médico Legal para realizar el levantamiento del cuerpo y las diligencias investigativas.

Las autoridades trabajan también en la revisión de cámaras de seguridad del sector, especialmente de un supermercado emplazado frente al lugar donde fue encontrado el cadáver, con el objetivo de reconstruir los hechos y determinar cómo llegó la víctima hasta ese punto.

El hallazgo generó un importante despliegue policial en una transitada zona de la capital y mantiene parcialmente intervenido el sector del Camino a Melipilla mientras se desarrollan las diligencias.

Hasta ahora no se ha informado oficialmente sobre posibles responsables ni sobre la data de muerte del hombre encontrado en el lugar.

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