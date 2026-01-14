“La negociación con la U fue rara... Me hablaron por Instagram y después me puse en contacto con Manuel Mayo”

Regis Marques, representante del nuevo refuerzo de Universidad de Chile, Lucas Romero, conversó este miércoles con Los Tenores de ADN y reveló la particular forma en que se gestó el fichaje del volante paraguayo en los azules.

Al margen de reconocer su deseo de comprar un club del fútbol chileno, el agente brasileño detalló: “La negociación de Lucas Romero fue rara, porque me llaman a través de mi Instagram el scouting de la U de Chile”.

“Ahí me pongo en contacto, primero con el scouting, que me habló por Instagram, y después me pasó el contacto de Manuel Mayo”, agregó sobre cómo llegó a comunicarse con el gerente deportivo de Azul Azul

De todas formas, Marques afirmó que esta no es la primera vez que lo contactan por Instagram para una transferencia. “Lo que pasa a veces es que saben que es mi jugador y no tienen mi número de WhatsApp. Ya pasó mucho eso”, afirmó.

El fuerte respaldo a Lucas Romero

Por otro lado, el representante del volante paraguayo expresó su confianza en que el jugador tendrá un buen rendimiento en la U: “Yo creo que fue una buena adquisición. Es un jugador que está joven, que está en la selección paraguaya. Yo soy siempre sincero, en Paraguay tengo esta fama de la prensa, pero yo creo que es un jugadorazo”.

“Es un jugador que ustedes van a acompañar, de un metro y noventa, con buen pie. Que es casi imposible eso. Obvio que le faltan algunas cositas, porque viene de dos equipos chicos, entonces ahora tiene mucho por crecer. Hay que tener un poco de paciencia, pero van a salir bien las cosas, estoy seguro”, agregó.

Por último, reveló la principal razón que frenó la llegada del portugués Renato Paiva como director técnico de la U. “Estuvo muy cerca. Yo creo que lo que dificultó la operación fueron los montos. Es un director técnico muy caro y yo creo que ahí fue donde trancó todo. Pero era el primer nombre y estábamos muy cerca”, sentenció.