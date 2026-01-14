VIDEO. Guerrero dio detalles de la pretemporada de la U: “Al profe le gusta harto la intensidad”
El extremo azul abordó los niveles de exigencia con los cuales está trabajando “Paqui” Meneghini a días de su debut en la banca del equipo.
Universidad de Chile partió los entrenamientos de pretemporada el pasado 5 de enero. Con la llegada del nuevo técnico, Francisco Meneghini, los azules se sometieron a una exigente preparación que por estos días realizan en el complejo del SIFUP en Pirque.
Al respecto, y pensando en su primer partido amistoso del año, el domingo ante Racing Club en Concepción, el plantel se mantiene trabajando.
Maximiliano Guerrero declaró que al cuerpo técnico “le gusta mucho la intensidad, el recuperar e ir para adelante, buscar el gol siempre en todo momento, y eso a mí me gusta bastante".
“Han sido unos trabajos muy intensos, estamos trabajando el tema físico, la intensidad, al profe le gusta harto la intensidad, así que estamos apuntando a eso”, confesó el extremo de 25 años.
“En las tardes estamos viendo un poquito más el tema táctico también, para ir perfeccionando todas las cosas, todas las cosas que tenemos que encajar para ser un equipo mejor”, explicó Guerrero sobre los entrenamientos de la U.
Los amistosos de Universidad de Chile
Domingo 18 de enero
19:00 horas | Universidad de Chile vs. Racing (ARG) | Estadio Ester Roa Rebolledo, Concepción.
Sábado 24 de enero
23:00 horas | Universidad de Chile vs. Universitario (PER) | Estadio Monumental, Lima.
