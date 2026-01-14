;

VIDEO. Guerrero dio detalles de la pretemporada de la U: “Al profe le gusta harto la intensidad”

El extremo azul abordó los niveles de exigencia con los cuales está trabajando “Paqui” Meneghini a días de su debut en la banca del equipo.

Damián Riquelme

Guerrero dio detalles de la pretemporada de la U: “Al profe le gusta harto la intensidad”

Guerrero dio detalles de la pretemporada de la U: “Al profe le gusta harto la intensidad” / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIAUNO

Universidad de Chile partió los entrenamientos de pretemporada el pasado 5 de enero. Con la llegada del nuevo técnico, Francisco Meneghini, los azules se sometieron a una exigente preparación que por estos días realizan en el complejo del SIFUP en Pirque.

Al respecto, y pensando en su primer partido amistoso del año, el domingo ante Racing Club en Concepción, el plantel se mantiene trabajando.

Revisa también:

ADN

Maximiliano Guerrero declaró que al cuerpo técnico “le gusta mucho la intensidad, el recuperar e ir para adelante, buscar el gol siempre en todo momento, y eso a mí me gusta bastante".

“Han sido unos trabajos muy intensos, estamos trabajando el tema físico, la intensidad, al profe le gusta harto la intensidad, así que estamos apuntando a eso”, confesó el extremo de 25 años.

En las tardes estamos viendo un poquito más el tema táctico también, para ir perfeccionando todas las cosas, todas las cosas que tenemos que encajar para ser un equipo mejor”, explicó Guerrero sobre los entrenamientos de la U.

Revisa aquí los dichos de Maximiliano Guerrero

Los amistosos de Universidad de Chile

Domingo 18 de enero

19:00 horas | Universidad de Chile vs. Racing (ARG) | Estadio Ester Roa Rebolledo, Concepción.

Sábado 24 de enero

23:00 horas | Universidad de Chile vs. Universitario (PER) | Estadio Monumental, Lima.

Contenido patrocinado

&#039;Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana&#039;: Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

'Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana': Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: &#039;Lo que yo quiero es...&#039;

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: 'Lo que yo quiero es...'

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Latife Soto recuerda &#039;ataque&#039; que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: &#039;Es más común de lo que creemos&#039;

Latife Soto recuerda 'ataque' que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: 'Es más común de lo que creemos'

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad