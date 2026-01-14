Ortiz y la nueva posición que utilizará Vidal en Colo Colo: “Todos están predispuestos a mejorar el equipo” / Twitter @ColoColo

Colo Colo viajó este miércoles rumbo a Uruguay, donde mañana debutarán ante Olimpia en la Serie Río de La Plata, torneo internacional de carácter amistoso.

Antes de tomar el avión, Fernando Ortiz se mostró cauto ante la conformación del plantel, donde de momento suma tres caras nuevas: Matías Fernández, Javier Méndez y Joaquín Sosa. Eso, al margen de los regresos de Jeyson Rojas y Cristián Zavala.

“La directiva sigue trabajando, el mercado está abierto. Hay que esperar hasta último momento”, resaltó, sin titubear en torno a los partidos que el “Cacique” disputará en Montevideo.

“Tenemos que salir a ganar todo desde el primer momento”, recalcó Fernando Ortiz.

Una de las novedades de cara a la gira internacional es el hecho que Arturo Vidal jugará de central, lo cual el DT albo abordó, sin ser del todo explícito.

“Lo más importante es que todos están predispuestos a hacer cosas o intentar mejorar el equipo. Eso habla por sí solo. Trabajo todos los días con ellos, veo sus ganas de hacer aún mejor a Colo Colo”, cerró Fernando Ortiz.