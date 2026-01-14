;

Ortiz y la nueva posición que utilizará Vidal en Colo Colo: “Todos están predispuestos a mejorar el equipo”

El entrenador se mostró tranquilo a la espera de incorporar más jugadores al plantel.

Carlos Madariaga

Ignacio Miles

Ortiz y la nueva posición que utilizará Vidal en Colo Colo: “Todos están predispuestos a mejorar el equipo”

Ortiz y la nueva posición que utilizará Vidal en Colo Colo: “Todos están predispuestos a mejorar el equipo” / Twitter @ColoColo

Colo Colo viajó este miércoles rumbo a Uruguay, donde mañana debutarán ante Olimpia en la Serie Río de La Plata, torneo internacional de carácter amistoso.

Antes de tomar el avión, Fernando Ortiz se mostró cauto ante la conformación del plantel, donde de momento suma tres caras nuevas: Matías Fernández, Javier Méndez y Joaquín Sosa. Eso, al margen de los regresos de Jeyson Rojas y Cristián Zavala.

Revisa también:

ADN

“La directiva sigue trabajando, el mercado está abierto. Hay que esperar hasta último momento”, resaltó, sin titubear en torno a los partidos que el “Cacique” disputará en Montevideo.

“Tenemos que salir a ganar todo desde el primer momento”, recalcó Fernando Ortiz.

Una de las novedades de cara a la gira internacional es el hecho que Arturo Vidal jugará de central, lo cual el DT albo abordó, sin ser del todo explícito.

“Lo más importante es que todos están predispuestos a hacer cosas o intentar mejorar el equipo. Eso habla por sí solo. Trabajo todos los días con ellos, veo sus ganas de hacer aún mejor a Colo Colo”, cerró Fernando Ortiz.

Contenido patrocinado

&#039;Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana&#039;: Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

'Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana': Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: &#039;Lo que yo quiero es...&#039;

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: 'Lo que yo quiero es...'

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Latife Soto recuerda &#039;ataque&#039; que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: &#039;Es más común de lo que creemos&#039;

Latife Soto recuerda 'ataque' que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: 'Es más común de lo que creemos'

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad