VIDEO. Los Tenores analizan el nuevo escenario de Azul Azul tras quedar sin oposición en el directorio
En el programa de este martes, nuestros panelistas también comentaron la llegada de Javier Méndez a Colo Colo y el panorama albo en el mercado de fichajes.
En la edición de Los Tenores de este martes 13 de enero, nuestros panelistas comentaron los importantes movimientos que se vivieron en el directorio de Azul Azul y la caída del fichaje de Juan Martín Lucero.
Pancho Mouat, Pamela Juanita Cordero, Danilo Díaz, Manolo Fernández y Carlos Costas escucharon a Javier Méndez, nuevo refuerzo de Colo Colo, en su presentación oficial y a Aníbal Mosa, presidente del club, acerca del mercado de fichajes.
Además, conocieron la grupos de la Copa Chile 2026 y los problemas de la ANFP para programar la Supercopa, a pesar de que está programada para disputarse a partir del martes 20 de enero.
Revisa también:
Revive la edición de Los Tenores de este martes 13 de enero y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.