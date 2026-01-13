En la edición de Los Tenores de este martes 13 de enero, nuestros panelistas comentaron los importantes movimientos que se vivieron en el directorio de Azul Azul y la caída del fichaje de Juan Martín Lucero.

Pancho Mouat, Pamela Juanita Cordero, Danilo Díaz, Manolo Fernández y Carlos Costas escucharon a Javier Méndez, nuevo refuerzo de Colo Colo, en su presentación oficial y a Aníbal Mosa, presidente del club, acerca del mercado de fichajes.

Además, conocieron la grupos de la Copa Chile 2026 y los problemas de la ANFP para programar la Supercopa, a pesar de que está programada para disputarse a partir del martes 20 de enero.

Revive la edición de Los Tenores de este martes 13 de enero y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.