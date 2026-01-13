;

Colo Colo pone en duda el regreso de la “Noche Alba”: “Se nos ha complicado encontrar un rival”

“Si encontramos un buen rival, la vamos a hacer; si no, la vamos a tener que suspender”, aseguró Aníbal Mosa.

Javier Catalán

Colo Colo continúa con su pretemporada con el objetivo de prepararse de la mejor manera para el año 2026, y este miércoles viajará a Uruguay para disputar tres amistosos en la Serie Río de la Plata.

Otro de los duelos de preparación que es tradición para el pueblo colocolino es la “Noche Alba”, instancia en la que se presenta al plantel de cara a la temporada en el Estadio Monumental, pero que no se celebra desde 2020 y que este año vuelve a correr peligro.

Así lo confirmó el presidente del club, Aníbal Mosa, debido a que no han podido cerrar un rival para el partido, aunque todavía queda una esperanza.

Revisa también:

ADN

Hemos estado trabajando con Daniel (Morón), la gerencia y el área comercial. Lamentablemente, tenemos una problemática y es que todas las ligas, la uruguaya, argentina, brasileña o ecuatoriana, están comenzando en fechas similares a la nuestra, y se nos ha complicado encontrar un rival”, señaló el timonel sobre las dificultades que han enfrentado.

En cuanto a un posible oponente que aún está en negociación, afirmó: “Ahora estamos viendo la posibilidad de Godoy Cruz, a ver si pueden venir. A pesar de que es un equipo que descendió, dentro de aquí a mañana lo vamos a definir”.

Si encontramos un buen rival, la vamos a hacer; si no, la vamos a tener que suspender”, sentenció Aníbal Mosa en conferencia de prensa.

