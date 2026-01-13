;

Sin Endler: La Roja Femenina ya tiene nómina de jugadoras para su primer partido del año

La portera del Olympique de Lyon es la gran ausencia para visitar a Estados Unidos.

Selección chilena femenina / Agencia Uno

La selección chilena femenina vive un momento de transición y construcción rumbo a los próximos desafíos internacionales tras su participación en la Copa América Femenina 2025, donde quedó en el sexto lugar y no logró clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El combinado nacional se prepara para seguir compitiendo en la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina (clasificatorias sudamericanas) de cara a la Copa del Mundo de Brasil 2027, donde marchan en la cuarta posición, con 7 puntos totales.

Pensando en aquellos desafíos, La Roja Femenina ya se prepara para su primer amistoso del año, el próximo martes 27 de enero a la medianoche (00:00 hrs), contra las seleccionadas de Estados Unidos, en el estadio Harder Stadium, California.

La nómina desarrollada por el técnico Luis Mena está compuesta por 21 jugadoras, listado en que destaca la ausencia de la capitana nacional, Christiane Endler, además de otras jugadoras como la portera Antonia Canales, las defensas Fernanda Pinilla y Camila Sáez; las volantes Nayadet Opazo y Javiera Grez; o las delanteras Sonya Keefe y Yenny Acuña.

Apuntando a ver variantes contra Estados Unidos, en el arco van Ryann Torrero y Catalina Mellado. En la línea defensiva alista a Michelle Olivares, Fernanda Ramírez, Anais Cifuentes, Karen Fuentes, Mariana Morales, Catalina Arias, Rosario Balmaceda y Gabriela García.

El medio campo constará con Yastin Jimenez, Amparo Abarca, Yanara Aedo, Yessenia López, Valentina Peña y Gisela Pino. Mientras que para la delantera, las opciones serán las de Vaitiare Pardo, Francisca Vargas, Mary Valencia, Adriana Moreno y Ámbar Figueroa.

