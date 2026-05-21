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Matthei tras cambio de gabinete: “Por qué alguien pensó que un fiscal poseía las capacidades para ser ministro de Seguridad”

La exalcaldesa cuestionó duramente el rol de Trinidad Steinert tras dejar el Gobierno y aseguró que el ministerio “requiere otro tipo de capacidades”.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno

La exalcaldesa de Providencia y excandidata presidencial Evelyn Matthei lanzó duras críticas contra la gestión de la ahora exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, tras el primer cambio de gabinete realizado por el Presidente José Antonio Kast.

En una entrevista publicada este jueves por LUN, la exjefa comunal cuestionó directamente las capacidades de la exsecretaria de Estado para liderar la cartera y apuntó a un supuesto error en su nombramiento.

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Evelyn Matthei / VICTOR HUENANTE

“No entiendo por qué alguien pensó que un fiscal poseía el conocimiento y las capacidades para ser ministro de Seguridad”, afirmó, agregando que la labor de persecución penal “está en manos de la Fiscalía” y que el ministerio requiere otro tipo de competencias.

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Las declaraciones llegan apenas días después de la salida de Steinert del gabinete, en medio de cuestionamientos a la estrategia del Gobierno frente a la delincuencia y el crimen organizado.

Matthei también marcó diferencias respecto del perfil que, a su juicio, debe tener quien encabece la cartera, valorando la llegada de Martín Arrau al ministerio. “Siempre dije que ese ministerio debía estar a cargo de un ingeniero”, sostuvo, argumentando que la seguridad exige coordinar múltiples sistemas e integrar tecnologías y procesos complejos.

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Agencia Uno / Oscar Guerra

La exabanderada de Chile Vamos además aseguró que durante la campaña presidencial puso a disposición del actual oficialismo el programa de seguridad elaborado por su equipo, liderado por Juan Luis Ossa.

Si no tienen plan de seguridad, el nuestro sigue disponible y nuestra gente feliz de colaborar”, señaló, agregando que sus propuestas incluían costos, plazos y medidas concretas para enfrentar el crimen organizado.

Entre las iniciativas mencionadas por Matthei destacan el fortalecimiento de la inteligencia penitenciaria, la interconexión nacional de cámaras de vigilancia, el uso de drones en la frontera norte y el aumento de infraestructura carcelaria.

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