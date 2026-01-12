;

Más poder para Michael Clark: director del bloque Sartor compró las acciones de Azul Azul de la familia Schapira

José Ramón Correa, miembro de la mesa y aliado del actual presidente de la Universidad de Chile, adquirió el paquete accionario que vendieron los máximos opositores a la actual gestión.

Javier Catalán

Más poder para Michael Clark: director del bloque Sartor compró las acciones de Azul Azul de la familia Schapira

Más poder para Michael Clark: director del bloque Sartor compró las acciones de Azul Azul de la familia Schapira / Leo Mora

Este lunes se confirmó que los hermanos Schapira, Daniel y Eduardo, vendieron el 21,44% de las acciones de Azul Azul que tenían en su poder, tal como lo habían anticipado hace algún tiempo.

Finalmente, se pudo conocer que quien compró esta parte de la propiedad fue otro miembro del directorio de la concesionaria que administra a la Universidad de Chile: José Ramón Correa.

A través del boletín enviado a la Bolsa de Santiago, se informó que el abogado, quien forma parte del bloque Sartor, adquirió el paquete accionario de los hermanos Schapira mediante la sociedad Romántico Viajero SpA, la cual fue constituida en noviembre pasado, según consignó Diario Financiero.

Revisa también:

ADN

Este movimiento provoca un cambio importante en la mesa directiva de Azul Azul, ya que ahora las dos sillas que pertenecían a Eduardo y Daniel Schapira, opositores a Michael Clark, no existirán. De momento, se desconoce quienes ocuparán los espacios vacantes en el directorio.

De hecho, en números concretos, el bloque Sartor pasa a controlar el 74% de la propiedad de Azul Azul: el 63% que ya manejaban, más el 21% que acaban de adquirir a través de José Ramón Correa.

Contenido patrocinado

&#039;Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana&#039;: Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

'Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana': Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: &#039;Lo que yo quiero es...&#039;

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: 'Lo que yo quiero es...'

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Latife Soto recuerda &#039;ataque&#039; que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: &#039;Es más común de lo que creemos&#039;

Latife Soto recuerda 'ataque' que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: 'Es más común de lo que creemos'

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad