Más poder para Michael Clark: director del bloque Sartor compró las acciones de Azul Azul de la familia Schapira / Leo Mora

Este lunes se confirmó que los hermanos Schapira, Daniel y Eduardo, vendieron el 21,44% de las acciones de Azul Azul que tenían en su poder, tal como lo habían anticipado hace algún tiempo.

Finalmente, se pudo conocer que quien compró esta parte de la propiedad fue otro miembro del directorio de la concesionaria que administra a la Universidad de Chile: José Ramón Correa.

A través del boletín enviado a la Bolsa de Santiago, se informó que el abogado, quien forma parte del bloque Sartor, adquirió el paquete accionario de los hermanos Schapira mediante la sociedad Romántico Viajero SpA, la cual fue constituida en noviembre pasado, según consignó Diario Financiero.

Este movimiento provoca un cambio importante en la mesa directiva de Azul Azul, ya que ahora las dos sillas que pertenecían a Eduardo y Daniel Schapira, opositores a Michael Clark, no existirán. De momento, se desconoce quienes ocuparán los espacios vacantes en el directorio.

De hecho, en números concretos, el bloque Sartor pasa a controlar el 74% de la propiedad de Azul Azul: el 63% que ya manejaban, más el 21% que acaban de adquirir a través de José Ramón Correa.