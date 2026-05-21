El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Tras más de dos semanas de búsqueda: encuentran cuerpo de uno de los pescadores desaparecidos en Llico

Tras más de dos semanas de intensa búsqueda, este jueves fue hallado el cuerpo de quien sería uno de los pescadores desaparecidos desde el pasado 4 de mayo tras el naufragio de una embarcación en las costas de la Región del Maule.

La Fiscalía confirmó preliminarmente que el cuerpo encontrado en el sector de Bucalemu corresponde a Nicolás Casetúa Fernández, pescador de 31 años que permanecía desaparecido desde el accidente marítimo ocurrido frente a la localidad de Llico.

El hallazgo pone fin a días de incertidumbre para la familia y cercanos del trabajador, quienes continuaron impulsando labores de búsqueda incluso después de que los operativos oficiales fueran suspendidos tras diez días de rastreo.

El accidente ocurrió cuando la embarcación “Mateo Sebastián”, en la que viajaban cuatro tripulantes, se volcó en alta mar debido a las intensas marejadas que afectaban la zona.

Producto del naufragio fallecieron Ramón Cornejo Mendoza y Jesús Cornejo Ojeda, mientras que un cuarto ocupante logró sobrevivir tras nadar hasta la orilla en la playa de Llico y alertar sobre la emergencia.

Desde entonces, Nicolás Casetúa era intensamente buscado por equipos de emergencia, pescadores artesanales y familiares, quienes mantuvieron campañas y solicitudes de apoyo para continuar con las labores en la costa.

El hallazgo del cuerpo se produjo durante la mañana de este jueves en la Región de O’Higgins, a varios kilómetros del lugar donde ocurrió el accidente.

Ahora serán las pericias del Servicio Médico Legal las que deberán confirmar oficialmente la identidad del pescador y establecer otros antecedentes relacionados con el caso.