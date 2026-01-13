;

Juan Martín Lucero no llegaría a la U de Chile: estos son los motivos que tienen trabada la negociación

Según información de ADN Deportes, en las últimas horas se complicó el arribo del ex Colo Colo al cuadro azul, desde donde aún no dan por perdido al argentino.

Carlos Madariaga

Álvaro Choupay

Juan Martín Lucero no llegaría a la U de Chile: estos son los motivos que tienen trabada la negociación / Pedro H. Tesch

La U de Chile tiene como prioridad en este mercado de fichajes la necesidad de sumar delanteros a su plantel tras desprenderse de sus cuatro atacantes de la temporada 2025.

Al respecto, el elenco universitario laico tiene ya solo dos nombres confirmados: Eduardo Vargas y Octavio Rivero.

El tercer atacante parecía ser el exdelantero de Colo Colo, Juan Martín Lucero, para lo cual solo faltaba destrabar su salida de Fortaleza, considerando que esperaba obtener el monto equivalente a los dos años que le restan de contrato, del cual espera al menos obtener el 50%.

Sin embargo, según información de ADN Deportes, el “Gato” no llegará a la U de Chile. Todo debido a que, en lo que comentaron desde el entorno de Juan Martín Lucero, los tiempos por los cuales los azules esperaban el arribo del jugador de 34 años no coinciden.

Ante lo mucho que se ha dilatado su salida de Fortaleza, considerando que en la U de Chile lo esperaban para el jueves, la directiva del club ya desistiría de contratarlo.

De todas formas, desde el Centro Deportivo Azul se ha apuntado a ADN Deportes que las negociaciones con Juan Martín Lucero aún no se han cerrado, pero que sí han ido buscando otras alternativas para sumar al ataque.

Los nuevos nombres que surgen para reforzar la ofensiva del cuadro universitario laico son los del argentino Maximiliano Romero (que dejó O’Higgins) y del nacional Benjamín Chandía, delantero de Coquimbo Unido.

