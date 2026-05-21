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Los chilenos tienen rivales en Roland Garros: nueva prueba para Tabilo y Garín

Las raquetas nacionales estarán presentes en la arcilla francesa en búsqueda de retomar los triunfos.

Felipe Romo

Los chilenos tienen rivales en Roland Garros: nueva prueba para Tabilo y Garín

Alejandro Tabilo (35°) y Cristian Garín (116°) serán los dos tenistas chilenos presentes en la edición 130° de Roland Garros en Francia, y ya tienen a sus primeros rivales confirmados.

La raqueta número uno de Chile se enfrentará al polaco Kamil Majchrzak (77°), quien es conocido por su sólido juego de fondo y por haber llegado a las semifinales en múltiples torneos del circuito ATP.

Por su parte Garín quedó emparejado con Learner Tien (20°), uno de los tenistas más prometedores en Estados Unidos con tan solo 20 años y una zurda prodigiosa que ya le dio tres títulos Challenger en su país.

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Este Roland Garros tendrá un significado especial para “Gago”, ya que aquí se consagró como campeón juvenil en 2013, y buscará retomar su mejor nivel tras meses irregulares en su desempeño.

El cuatro principal del torneo dará inicio el próximo 24 de mayo, por lo que ambos tenistas nacionales preparan los últimos detalles para presentarse en la arcilla francesa.

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