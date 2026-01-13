Supercopa Chilena 2025 no tiene programación confirmada a una semana de su disputa / Pablo Ovalle Isasmendi

El fútbol chileno comenzará la disputa de sus competencias oficiales con la Supercopa Chilena 2026, esta vez en un inédito formato de cuatro equipos en competencia.

El martes 20, Universidad Católica y Huachipato arrancarán la competencia, mientras que el miércoles 21, Coquimbo Unido y Deportes Limache harán lo propio.

Según información de ADN Deportes, se espera que ambos encuentros se disputen en el Sausalito de Viña del Mar a contar de las 19:00 horas, en virtud del cuaderno de cargos de la ANFP aprobado para esta temporada, amparado en la exigencia de que este tipo de juegos sean agendados en horario prime.

De hecho, también la idea es que la final se dispute el domingo 25, también a las 19:00 horas.

Sin embargo, a una semana de que se dispute la Supercopa Chilena 2026, la Delegación Presidencial de Valparaíso todavía no ha dado el visto bueno a los horarios.

Esto debido a que la orgánica ha centrado sus esfuerzos en torno al desalojo de la megatoma en San Antonio, por lo cual se espera que recién mañana miércoles se pueda revisar el tema para agendar definitivamente los tres primeros encuentros del fútbol chileno en 2026.