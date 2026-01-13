Copa Chile 2026: estos serán los grupos y los cruces que darán inicio al torneo / Pablo Ovalle Isasmendi

El fútbol chileno sigue tomando forma en torno a la disputa de la temporada 2026, la cual arrancará con la Supercopa Chilena y que tendrá como novedad la Copa de la Liga.

A lo anterior se suma la Copa Chile, para lo cual ya hay avances respecto de la fase grupal.

Según información de ADN Deportes, y a falta de la ratificación por parte del directorio de la Federación de Fútbol de Chile, se conformaron las ocho zonas, cada una compuesta por dos equipos de Primera División y dos de la Primera B.

La agrupación de los elencos de la máxima categoría se hizo en virtud del ranking de la Copa Chile 2025, mientras que los del ascenso quedaron emparejados por criterio geográfico.

Hay que poner atención a los grupos, pues el torneo comenzará en enero con los choques entre sí, ida y vuelta, de parte de los clubes de la Primera B. Por ejemplo, en el grupo A, aquellos primeros choques serán entre San Marcos de Arica y Deportes Iquique; y en el grupo E el enfrentamiento será de Unión Española con Deportes Recoleta.

El resto de los enfrentamientos zonales se completarán entre el 15 de junio y el 12 de julio, con los cruces de los elencos de Primera División con los del ascenso.

Estos son los grupos de la Copa Chile 2026

Grupos Zona Norte

Grupo A: San Marcos de Arica, Deportes Iquique, Coquimbo Unido y Deportes Limache.

Grupo B: Deportes Copiapó, San Luis de Quillota, Universidad Católica y Everton.

Grupo C: Deportes Antofagasta, Cobreloa, Cobresal y Deportes La Serena.

Grupo D: Unión San Felipe, Santiago Wanderers, Universidad de Chile y Unión La Calera.

Grupos Zona Sur

Grupo E: Deportes Recoleta, Unión Española, Colo Colo y O’Higgins.

Grupo F: Rangers, Curicó Unido, Ñublense y Universidad de Concepción.

Grupo G: Deportes Santa Cruz, Magallanes, Palestino y Audax Italiano.

Grupo H: Deportes Temuco, Deportes Puerto Montt, Huachipato y Deportes Concepción.