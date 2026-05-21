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De héroe chileno a “samurái del Pacífico”: el inesperado vínculo entre Arturo Prat y Japón

En 1966, el buque escuela Esmeralda hizo entrega de un busto de bronce del héroe nacional, quien es considerado en Japón como uno de los grandes héroes del mar.

Nicolás Lara Córdova

De héroe chileno a “samurái del Pacífico”: el inesperado vínculo entre Arturo Prat y Japón

Este jueves se rindió un nuevo homenaje a los héroes del Combate Naval de Iquique y a la histórica gesta de Arturo Prat al abordar el Monitor Huáscar, hecho que sigue siendo recordado hasta nuestros días.

Los homenajes a la figura de Arturo Prat no solo se realizan en Chile, sino también en la Academia Naval de Japón, donde el héroe nacional es considerado uno de los tres grandes héroes del mar y un representante del Código Bushido.

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Arturo Prat: el samurái del Pacífico

En la isla de Etajima, donde se ubica la Academia Naval de Japón, cada año se rinde tributo a quienes los japoneses consideran los tres máximos héroes de la historia naval mundial: el almirante inglés Horatio Nelson, el almirante japonés Togo Heihachiro y el capitán Arturo Prat.

En ese lugar se encuentra un busto del héroe nacional, entregado en 1960 por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile con el objetivo de fortalecer los lazos de amistad entre ambos países.

El 27 de mayo de 1966, el buque escuela Esmeralda fue recibido en Tokio. En esa ocasión, el embajador de Chile, Augusto Marambio, hizo entrega de otro busto de bronce de Arturo Prat, el cual actualmente se encuentra en el Museo de Historia Naval de Japón.

Según el libro Bushido: El código ético del samurái, el camino del guerrero japonés se sustenta en siete virtudes fundamentales: rectitud, cortesía, valor, honor, benevolencia, honestidad y lealtad, cualidades que Arturo Prat encarnó a lo largo de su vida.

La repatriación del cuerpo de Bernardo O’Higgins

En 1868, cuando aún era guardiamarina, Arturo Prat fue asignado a la corbeta O’Higgins, donde participó en diversas misiones en el norte de Chile.

Un año más tarde, en 1869, la embarcación zarpó rumbo a Perú junto a las corbetas Esmeralda y Chacabuco para repatriar los restos de Bernardo O’Higgins, fallecido en Lima en 1842.

Diez años después, y casi como un giro del destino, Arturo Prat Chacón comenzaría a ser considerado un héroe de la patria tras su histórica gesta en el Combate Naval de Iquique.

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