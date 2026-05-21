Hombre visitó la tumba de su amigo fanático del Arsenal en un emotivo video: “Lo logramos, hermano...”

Arsenal volvió a conquistar la Premier League tras 22 años y podría extender su gloria si logran derrotar al Paris Saint-Germain en la final de la Champions League.

Las celebraciones también dejaron un emotivo registro protagonizado por un fanático que asistió a un cementerio en Londres. El hombre visitó la tumba de un amigo fallecido que compartía su pasión por el club para contarle que habían sido campeones.

“Ganamos la liga, desearía que estuvieras aquí para celebrarlo. Lo logramos, hermano”, fueron algunas de las palabras que le dedicó.

Luego puso una bandera con el característico cañón que forma parte del escudo del Arsenal, y limpió el decorado del lugar donde descansa su amigo.

El metraje emocionó no solo a la parcialidad “gunner”, si no a todos los fanáticos del fútbol que volvieron viral la publicación.