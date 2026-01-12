“No entiendo la crítica a la industria, Andrés tuvo hartas oportunidades en TV... nadie lo desechó (….) nadie le dio la espalda”

El periodista de Mega, José Antonio Neme, habló por primera vez sobre el fallecimiento de Andrés Caniulef a los 48 años.

Durante una transmisión en vivo por Instagram junto a Latife Soto, el conductor de Mucho Gusto se tomó unos minutos para abordar la noticia.

En particular, el comunicador se refirió a las críticas que han circulado respecto a las oportunidades —o la falta de ellas— que tuvo el comunicador de espectáculos en la pantalla chica.

Un ejemplo: Jordi Castell disparó el fin de semana. "¿Hay alguien que le haya ofrecido trabajo estable? ¿Hay alguien que lo haya tenido como un verdadero ícono del espectáculo a este periodista?“, cuestionó el panelista de TV+. Acusó ”hipocresía".

“No entiendo la crítica que han hecho a la industria respecto a Andrés, lo digo abiertamente. Yo creo que Andrés tuvo hartas oportunidades en la televisión, fue bastante reconocido por su talento”, partió Neme.

“Estuvo en todos los canales. No entiendo por qué hablan del cinismo de la industria, que ‘lo desechó’. Nadie lo desechó. Él estuvo en Canal 13, hizo muchas cosas, pasó al matinal, estuvo en programas de entretención, estuvo en prensa, hizo entrevistas buenísimas”, detalló, entre otros proyectos.

“Creo que si algo que sí funcionó en la vida de Andrés fue su parte profesional. Claro, porque era un muy buen periodista, sin duda. (...) la industria le dio oportunidades. De hecho, es quien es, en parte, por su trabajo en la tele. Nadie le dio la espalda”, siguió.

No está de más recordar que Neme entrevistó a Caniulef el año pasado, poco después de que este revelara que era portador de VIH.

En aquella edición del programa Only Fama, el profesional de Tevex abrió su corazón e incluso contó que había estado al borde de la muerte por una compleja infección en una de sus piernas.