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Siderúrgica Huachipato podría volver a operar tras confirmación de negociaciones entre CAP y Aceros AZA

La eventual alianza apunta a desarrollar un proyecto de “acero verde” en Talcahuano y reactivar parte del complejo industrial cerrado en 2024.

Martín Neut

Nicolás Medina

Siderurgica Huachipato

Siderurgica Huachipato / Rodrigo Fuica

CAP confirmó que mantiene negociaciones con Aceros AZA para evaluar una eventual reactivación parcial de Huachipato, la histórica siderúrgica ubicada en Talcahuano que cerró sus operaciones en septiembre de 2024 tras 74 años de funcionamiento.

A través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la compañía informó que las conversaciones buscan “una eventual combinación de parte de los activos siderúrgicos de Huachipato con las capacidades productivas de AZA”, con el objetivo de desarrollar un proyecto de “acero verde” basado en reciclaje de chatarra ferrosa.

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Desde CAP explicaron que la alternativa en análisis considera cerca del 20% de la superficie total del complejo industrial, mientras el resto continuará siendo parte del proceso de reconversión impulsado por la empresa en Biobío. “De concretarse, esta asociación podría convertirse en el proyecto ancla del distrito industrial”, señalaron.

El cierre de Huachipato impactó fuertemente en la economía regional y comprometió más de 20 mil empleos directos e indirectos, en medio de la crisis provocada por la competencia del acero chino y la imposibilidad de traspasar sobretasas a precios finales.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, valoró la eventual inversión y afirmó que “es muy importante para Biobío”, especialmente considerando los índices de desempleo en la zona. “Si se puede materializar la inversión de AZA, la verdad que vamos a estar muy contentos en generar crecimiento y transformarle la vida a los chilenos”, sostuvo.

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