“Un periodista brillante”: así despidió Tevex a Andrés Caniulef, su casa televisiva al momento de morir

La noticia no dejó indiferente a nadie. El viernes por la noche se informó la muerte del periodista Andrés Caniulef a los 48 años debido a un paro cardiorrespiratorio.

A lo largo de su extensa carrera, el comunicador fue parte de los canales más importantes de la TV y durante el último tramo de su vida estuvo trabajando en Tevex.

Caniulef se mostraba de muy buen ánimo en la conducción del espacio No es lo mismo. “Nos vemos en un próximo capítulo”, fueron sus últimas palabras tras una entrevista a Ítalo Omegna.

Luego de que se masificara la noticia, desde Tevex entregaron emotivas palabras para despedirlo.

“Con inmensa tristeza, como canal queremos comunicar el sensible fallecimiento de Andrés Caniulef, conductor de nuestro programa de espectáculos No es lo mismo, quien partió este viernes dejando un vacío irreemplazable en nuestro equipo y en los corazones de quienes tuvimos el honor de conocerlo“, escribieron en sus redes sociales.

“Andrés no solo fue un periodista brillante, reconocido por su rigurosidad y compromiso con la verdad, sino también un ser humano generoso, empático y profundamente querido por todos”, destacaron.

“Nos sentimos profundamente agradecidos por haber sido su última casa televisiva. Su legado profesional permanecerá vivo en cada emisión, en cada conversación, en cada recuerdo compartido. Pero por sobre todo, nos quedamos con la huella de la persona que fue: noble, íntegro y cercano”, escribieron más adelante.

Al cierre enviaron las condolencias a su cercanos.