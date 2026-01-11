Este era el enorme sueño que tenía Andrés Caniulef antes de morir: “Lo que yo quiero es...”

Antes de morir de forma totalmente inesperada a los 48 años, Andrés Caniulef tenía un sueño muy ambicioso entre sus manos.

Tras una laureada carrera en las comunicaciones, particularmente en canales de televisión y dedicado al espectáculos, el profesional detalló sus planes en el programa Only Fama.

Cuando conversó con José Antonio Neme, en julio de 2025, el periodista ocupó los últimos minutos del espacio para agradecer una invitación que le habían hecho desde el Partido Humanista.

En detalle, contó que lo querían reclutar para una candidatura a diputado que finalmente rechazó.

“Todavía no estoy preparado”, admitió en el diálogo con el conductor de Mucho Gusto. “Quiero hacer otras cosas previas”, añadió.

“En realidad, lo que yo quiero es ser alcalde. Porque lo mío, más que la política, es el servicio social”, expresó Caniulef.

“Además, a mí todavía me queda mucho por hacer en la tele”, sumó.

“¿Eso lo tuviste siempre? Esa vocación de servicio”, quiso saber Neme.

“Siempre, en mi primera entrevista que salió en el diario Las Últimas Noticias, en 2011, digo: ‘Yo quiero ser alcalde de una comuna pobre’”.

La idea era esperar hasta 2028 para dar los primeros pasos en el mundo de la política nacional.

“Tienes tiempo. Está interesante, está entretenido. La vida se viene buena, parece”, cerró el miembro de Mega.