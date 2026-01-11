;

Este era el enorme sueño que tenía Andrés Caniulef antes de morir: “Lo que yo quiero es...”

El periodista de espectáculos comentó el detalle en una entrevista en el programa Only Fama con José Antonio Neme.

Javier Méndez

Este era el enorme sueño que tenía Andrés Caniulef antes de morir: “Lo que yo quiero es...”

Antes de morir de forma totalmente inesperada a los 48 años, Andrés Caniulef tenía un sueño muy ambicioso entre sus manos.

Tras una laureada carrera en las comunicaciones, particularmente en canales de televisión y dedicado al espectáculos, el profesional detalló sus planes en el programa Only Fama.

Cuando conversó con José Antonio Neme, en julio de 2025, el periodista ocupó los últimos minutos del espacio para agradecer una invitación que le habían hecho desde el Partido Humanista.

En detalle, contó que lo querían reclutar para una candidatura a diputado que finalmente rechazó.

“Todavía no estoy preparado”, admitió en el diálogo con el conductor de Mucho Gusto. “Quiero hacer otras cosas previas”, añadió.

Revisa también:

ADN

“En realidad, lo que yo quiero es ser alcalde. Porque lo mío, más que la política, es el servicio social”, expresó Caniulef.

“Además, a mí todavía me queda mucho por hacer en la tele”, sumó.

“¿Eso lo tuviste siempre? Esa vocación de servicio”, quiso saber Neme.

“Siempre, en mi primera entrevista que salió en el diario Las Últimas Noticias, en 2011, digo: ‘Yo quiero ser alcalde de una comuna pobre’”.

La idea era esperar hasta 2028 para dar los primeros pasos en el mundo de la política nacional.

“Tienes tiempo. Está interesante, está entretenido. La vida se viene buena, parece”, cerró el miembro de Mega.

Revisa la entrevista completa a continuación:

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad