“La muerte era el destino”: el día en que Andrés Caniulef estuvo al borde de perder la vida por una infección en su pierna

El periodista sufrió un paro cardiorrespiratorio el viernes de esta semana. Meses antes, había enfrentado otra emergencia de salud.

Javier Méndez

En julio de 2025, Andrés Caniulef, quien murió el pasado viernes a los 48 años, dio una de sus últimas entrevistas a corazón abierto.

Durante el programa Only Fama, el conductor compartió con José Antonio Neme varios episodios íntimos.

De hecho, parte de la conversación giró en torno a por qué decidió revelar públicamente que era portador del virus del VIH; algo que definitivamente cambió su forma de ver la vida.

Claro que otro de los temas que surgió en el diálogo fue el delicado estado de salud que enfrentó por ese entonces debido a un golpe en la rodilla. “Es simple, pero a la vez muy complejo”, admitió.

“Me pegué en la rodilla, no sé en qué momento, ni cómo, ni cuándo. Se abrió una herida y entró una bacteria que al parecer estaba latente en mi cuerpo”, detalló.

“Esa bacteria comenzó a comerme la piel, eso se llama celulitis dérmica o celulitis bacterial”, señaló.

Pese a que fue al médico e incluso se inyectó medicamentos, la extremidad empeoró drásticamente y comenzó a doler más. “Parecía la pierna de un elefante”, añadió.

Tras eso, fue esquivo con la asistencia médica; pero su familia habría sido clave. Una vez que recibió ayuda de profesional, estuvo internado durante seis días e incluso le indujeron un coma.

“Yo llegué con un shock séptico”, sumó en la conversación. “La muerte era el destino, no había otra solución. Si yo no iba en ese momento al médico, probablemente yo no estaría contando esta historia aquí”, profundizó.

El periodista dijo que aquel traspié en su estado de salud no tuvo nada que ver con el VIH o con las drogas.

Revisa la entrevista completa a continuación:

