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“Me gustaría....”: la honesta respuesta de un jugador de la UC ante la mirada de Garnero por su presente en el club

Agustín Farías, junto al DT cruzado, anticiparon el choque del sábado ante Cobresal.

Carlos Madariaga

“Me gustaría....”: la honesta respuesta de un jugador de la UC ante la mirada de Garnero por su presente en el club

“Me gustaría....”: la honesta respuesta de un jugador de la UC ante la mirada de Garnero por su presente en el club / TNT Sports

Universidad Católica tiene una misión más que cuesta arriba con tal de evitar su eliminación de la Copa de la Liga.

Los cruzados deben vencer el sábado a Cobresal y esperar que una eliminada Universidad de Concepción se imponga ante Ñublense.

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“No dependemos de nosotros, pero miramos nuestro juego. Vamos a presentar el mejor equipo que creamos, intentar ganarlo y después esperar lo que suceda en el otro juego”, reconoció en conferencia de prensa el DT cruzado.

“Es un partido determinante, aunque lo único malo es que no dependemos de nosotros. Lo vamos a jugar de la mejor manera posible. En lo que sigue, veremos. Ojalá seguir en esta competencia, en tres partidos tienes grandes posibilidades de clasificar a Copa Libertadores”, comentó Daniel Garnero, apuntando a los elementos que debe seguir puliendo el plantel.

“Tenemos margen de mejora en el juego. Lo hicimos bien en el último tramo, pero podemos manejar mejor el juego y los resultados. En este torneo, por no manejar bien el último partido con Ñublense, tenemos menos opciones”, dijo junto al volante Agustín Farías, que pese a tener a su jefe al lado no se escondió al afrontar su presente en la UC.

“Arranqué con muchos minutos jugando y me pone contento, entreno para eso, me dedico a eso. Estoy contento con los minutos que estoy teniendo, me gustaría tener un poquito más, pero feliz porque el grupo está bien, compitiendo y con espacio para todos”, dijo el volante argentino, ante la sonrisa cómplice de Garnero, sorprendido en buenos términos por la respuesta del mediocampista.

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