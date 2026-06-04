Un encendido discurso político y de resguardo institucional pronunció la máxima autoridad del país en el norte chico. El Presidente de la República, José Antonio Kast, aprovechó el espacio del Encuentro Nacional de Alcaldes celebrado en La Serena para condenar de manera enérgica los desmanes ocurridos durante la última marcha convocada por la Confech.

Durante su alocución ante los jefes comunales de todo el territorio nacional, el Mandatario enfatizó que espera que en una próxima asamblea municipal exista un rechazo expreso, unánime y sin matices en contra de la violencia urbana. Kast argumentó que esta postura es urgente debido a que, a fin de cuentas, son las propias administraciones municipales y sus alcaldes quienes deben hacerse cargo de los costos económicos y de gestión que significan las destrucciones y el vandalismo en el espacio público.

El llamado a cuidar la democracia frente a “fuerzas financiadas”

En la oportunidad, el Jefe de Estado articuló un severo llamado a proteger la estabilidad institucional, advirtiendo sobre los riesgos que acechan a los gobiernos legítimamente constituidos cuando los conflictos se trasladan a las calzadas.

“Hay que defenderla y con toda la fuerza y todos, porque si no ya sabemos lo que pasa cuando fuerzas organizadas con financiamiento de que uno no sabe de dónde viene, intentan destituir un gobierno democráticamente elegido. Nos puede gustar o no, pero tenemos que estar unidos si vemos que hay fuerzas que de mala manera están tratando de ganar en la calle lo que alguien ganó en las urnas”, fustigó el Presidente Kast.

En esa misma línea, el Mandatario recalcó que la ciudadanía y las autoridades deben permanecer en un estado de máxima alerta ante colectivos que intentan saltarse las reglas del juego democrático. Insistió en que si el objetivo de algunos sectores es utilizar las herramientas legítimas del Estado de derecho para fiscalizar una eventual mala gestión de alguna autoridad pública, el Parlamento es la única instancia llamada a ejercer los juicios políticos destinados a destituir a un Presidente de la República, sentenciando de forma tajante que dicha facultad “no se hace en la calle”.

Una cita cruzada por reclamos presupuestarios

Las palabras del Mandatario se dieron en un contexto complejo para las relaciones entre el Palacio de La Moneda y los gobiernos locales. Paralelamente a la discusión sobre el orden público y la seguridad en las manifestaciones estudiantiles, la cita en la Región de Coquimbo sirvió como un espacio de catarsis para los jefes comunales.

Durante el Encuentro Nacional, el Presidente Kast escuchó de primera fuente los reclamos y las persistentes críticas de los alcaldes, quienes acusaron un impacto negativo en sus territorios debido a los recientes recortes en el presupuesto central asignado a los municipios. El debate dejó en evidencia las tensiones financieras que cruzan a las comunas del país, abriendo un complejo flanco de negociación para los ministerios sectoriales en Santiago.