;

“¿Usted es gay?” El día en que Botota Fox incomodó a Andrés Caniulef con desubicada pregunta en vivo

El momento ocurrió en 2016 y marcó la vida del periodista que falleció esta semana a los 48 años.

Javier Méndez

“¿Usted es gay?” El día en que Botota Fox incomodó a Andrés Caniulef con desubicada pregunta en vivo

A lo largo de su extensa carrera en televisión, Andrés Caniulef formó parte de un sinfín de espacios en los canales más importantes del país.

Como en la vida misma, en la pantalla chica hubo de todo: momentos brillantes y otros menos luminosos.

Así uno de los episodios que marcó su periplo por la pantalla chica ocurrió en el año 2016 en SQP cuando Botota Fox le lanzó una pregunta sin filtro al hombre que falleció a los 48 años.

Revisa también:

ADN

Casi como si fuera una broma, la comediante disparó. “Tengo una duda yo, tengo una duda”, expresó en un principio. “Dígame”, respondió el panelista.

“¿Usted es gay?“, cuestionó. De fondo se escuchó el clásico ”CHAN" que aparecía cuando los programas de farándula estaban en su mejor momento.

“Sí”, soltó el comunicador. “Ah ya”, se calmó Botota. Se trataba de un tema íntimo y que mantenía en reserva hasta ese momento.

“¿Y usted qué es?”, salió jugando pocos segundos después. Fiel a su estilo, la comediante se identificó como un OSNI: (Objeto Sexual No Identificado)

El asunto no quedó ahí y el periodista recordó el episodio años más tarde en distintas instancias.

Una de las ocasiones en las que se refirió al tema fue cuando estuvo de invitado en Las Gansas. Ahí sí aseguró que lo “sacaron del closet” a la fuerza, pero que también sentía que Botota no actuó con una mala intención.

Quizás sí quería marcar presencia y ella pensaba que tu entorno cercano sabía, porque uno asume, a veces, que es así. Pero no (...) son muchas las personas que lo viven en silencio”, añadió.

Mira el momento a continuación:

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad