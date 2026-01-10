“¿Usted es gay?” El día en que Botota Fox incomodó a Andrés Caniulef con desubicada pregunta en vivo

A lo largo de su extensa carrera en televisión, Andrés Caniulef formó parte de un sinfín de espacios en los canales más importantes del país.

Como en la vida misma, en la pantalla chica hubo de todo: momentos brillantes y otros menos luminosos.

Así uno de los episodios que marcó su periplo por la pantalla chica ocurrió en el año 2016 en SQP cuando Botota Fox le lanzó una pregunta sin filtro al hombre que falleció a los 48 años.

Casi como si fuera una broma, la comediante disparó. “Tengo una duda yo, tengo una duda”, expresó en un principio. “Dígame”, respondió el panelista.

“¿Usted es gay?“, cuestionó. De fondo se escuchó el clásico ”CHAN" que aparecía cuando los programas de farándula estaban en su mejor momento.

“Sí”, soltó el comunicador. “Ah ya”, se calmó Botota. Se trataba de un tema íntimo y que mantenía en reserva hasta ese momento.

“¿Y usted qué es?”, salió jugando pocos segundos después. Fiel a su estilo, la comediante se identificó como un OSNI: (Objeto Sexual No Identificado)

El asunto no quedó ahí y el periodista recordó el episodio años más tarde en distintas instancias.

Una de las ocasiones en las que se refirió al tema fue cuando estuvo de invitado en Las Gansas. Ahí sí aseguró que lo “sacaron del closet” a la fuerza, pero que también sentía que Botota no actuó con una mala intención.

“Quizás sí quería marcar presencia y ella pensaba que tu entorno cercano sabía, porque uno asume, a veces, que es así. Pero no (...) son muchas las personas que lo viven en silencio”, añadió.