;

Latife Soto lanza dura predicción sobre el futuro de Nicolás Maduro: “Se va a enfermar y...”

Según la tarotista, Donald Trump se tomará un par de meses para “ordenar” a Venezuela. “Va a levantar el tema económico”, dijo.

Javier Méndez

Latife Soto lanza dura predicción sobre el futuro de Nicolás Maduro: “Se va a enfermar y...”

Tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela se comenzó a viralizar una “predicción” de la tarotista chilena Latife Soto donde apuntó precisamente a la caída del mandatario.

“Él en el 2026 ya no va a estar en Venezuela, no estoy hablando del primero de enero, pero estoy hablando que ya el 2026 ese sistema de él ya cae", apuntó en el programa Podemos Hablar de CHV. De hecho, incluso lo había asegurado en otras ocasiones.

Durante su transmisión en vivo más reciente, realizada el domingo por la noche junto al periodista José Antonio Neme, lanzó nuevos presagios para el territorio que despierta el interés mundial.

Revisa también:

ADN

“Yo veo a Donald Trump (durante) unos seis meses ordenando todo este país”, adelantó la guía espiritual. Según ella, se viene la modernidad al territorio.

Estados Unidos va a levantar el tema económico. Va a haber mucho trabajo (...) y lo que pretende hacer es vender el petróleo, como tranzarlo, para empezar a mejorar el tema económico de Venezuela”, dijo.

Pocos segundos después, Neme lanzó una pregunta muy directa: “Ya, pero, ¿cae el chavismo o no cae el chavismo?“, cuestionó.

“El chavismo cae completamente”, aseguró Soto. Así también pronosticó “arrestos masivos”.

¿Y qué pasará con Nicolás Maduro tras el juicio? “Yo lo veo preso, se va a enfermar y va a morir preso (...) no sé si tan pronto”. Latife planteó que este no volvería a Venezuela.

Mira el director de Latife Soto y José Antonio Neme a continuación:

Contenido patrocinado

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: &#039;Por primera vez en mi vida...&#039;

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: 'Por primera vez en mi vida...'

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de &#039;Ride The Lightning&#039;

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de 'Ride The Lightning'

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad