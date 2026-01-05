Latife Soto lanza dura predicción sobre el futuro de Nicolás Maduro: “Se va a enfermar y...”

Tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela se comenzó a viralizar una “predicción” de la tarotista chilena Latife Soto donde apuntó precisamente a la caída del mandatario.

“Él en el 2026 ya no va a estar en Venezuela, no estoy hablando del primero de enero, pero estoy hablando que ya el 2026 ese sistema de él ya cae", apuntó en el programa Podemos Hablar de CHV. De hecho, incluso lo había asegurado en otras ocasiones.

Durante su transmisión en vivo más reciente, realizada el domingo por la noche junto al periodista José Antonio Neme, lanzó nuevos presagios para el territorio que despierta el interés mundial.

“Yo veo a Donald Trump (durante) unos seis meses ordenando todo este país”, adelantó la guía espiritual. Según ella, se viene la modernidad al territorio.

“Estados Unidos va a levantar el tema económico. Va a haber mucho trabajo (...) y lo que pretende hacer es vender el petróleo, como tranzarlo, para empezar a mejorar el tema económico de Venezuela”, dijo.

Pocos segundos después, Neme lanzó una pregunta muy directa: “Ya, pero, ¿cae el chavismo o no cae el chavismo?“, cuestionó.

“El chavismo cae completamente”, aseguró Soto. Así también pronosticó “arrestos masivos”.

¿Y qué pasará con Nicolás Maduro tras el juicio? “Yo lo veo preso, se va a enfermar y va a morir preso (...) no sé si tan pronto”. Latife planteó que este no volvería a Venezuela.