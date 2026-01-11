;

Jordi Castell dispara sin filtro tras muerte de Andrés Caniulef y apunta a la “hipocresía” en la TV

El fotógrafo cuestionó duramente los homenajes póstumos y lanzó una crítica directa al mundo televisivo: “¿Lo valoraron cuando estaba vivo?”.

ADN Radio

CAPTURAS

CAPTURAS

El fotógrafo y comunicador Jordi Castell generó amplio debate en redes sociales tras publicar un video en el que cuestionó duramente las reacciones que han surgido luego de la muerte del periodista Andrés Caniulef.

A través de su cuenta de TikTok, el rostro apuntó contra lo que calificó como muestras de afecto tardías y discursos cargados de hipocresía por parte de figuras del mundo televisivo y mediático.

En su reflexión, el fotógrafo expresó su incomodidad frente a los homenajes públicos que se multiplicaron tras el fallecimiento del comunicador, señalando que muchos de esos reconocimientos no se manifestaron cuando el comunicador estaba vivo.

A su juicio, y de acuerdo a lo recogido por Página 7, existe una práctica recurrente en los medios de ensalzar a las personas solo después de su muerte, sin que ese respaldo se traduzca en gestos concretos durante su trayectoria profesional.

Revisa también

ADN

Castell también cuestionó la forma en que Andrés Caniulef fue tratado en televisión, recordando episodios en los que, según dijo, se expuso su vida privada y se abordaron aspectos sensibles de su historia personal desde el morbo y la burla.

Un ícono del espectáculo, un muy buen periodista que le ganó la vida, que alcanzó sus sueños… ¿Se lo dijeron alguna vez en su cara?, ¿lo reconocieron como buen periodista? Porque yo lo único que he visto estos días es un loop de imágenes donde lo sacaban del closet en forma obligatoria, o se burlaban de su condición de VIH”, expuso.

¿Hay alguien que le haya ofrecido trabajo estable? ¿Hay alguien que lo haya tenido como un verdadero ícono del espectáculo a este periodista?”, sumó.

Asimismo, apuntó a una falta de valores en la industria, más allá de la existencia de normas o entes reguladores de contenido, y criticó lo que describió como discursos oportunistas que surgen en momentos de tragedia.

En la parte final de su mensaje, Jordi Castell hizo un llamado al respeto, recordando que detrás de la muerte de Andrés Caniulef hay una familia atravesando un proceso de profundo dolor.

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad