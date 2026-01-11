Jordi Castell dispara sin filtro tras muerte de Andrés Caniulef y apunta a la “hipocresía” en la TV

El fotógrafo y comunicador Jordi Castell generó amplio debate en redes sociales tras publicar un video en el que cuestionó duramente las reacciones que han surgido luego de la muerte del periodista Andrés Caniulef.

A través de su cuenta de TikTok, el rostro apuntó contra lo que calificó como muestras de afecto tardías y discursos cargados de hipocresía por parte de figuras del mundo televisivo y mediático.

En su reflexión, el fotógrafo expresó su incomodidad frente a los homenajes públicos que se multiplicaron tras el fallecimiento del comunicador, señalando que muchos de esos reconocimientos no se manifestaron cuando el comunicador estaba vivo.

A su juicio, y de acuerdo a lo recogido por Página 7, existe una práctica recurrente en los medios de ensalzar a las personas solo después de su muerte, sin que ese respaldo se traduzca en gestos concretos durante su trayectoria profesional.

Castell también cuestionó la forma en que Andrés Caniulef fue tratado en televisión, recordando episodios en los que, según dijo, se expuso su vida privada y se abordaron aspectos sensibles de su historia personal desde el morbo y la burla.

“Un ícono del espectáculo, un muy buen periodista que le ganó la vida, que alcanzó sus sueños… ¿Se lo dijeron alguna vez en su cara?, ¿lo reconocieron como buen periodista? Porque yo lo único que he visto estos días es un loop de imágenes donde lo sacaban del closet en forma obligatoria, o se burlaban de su condición de VIH”, expuso.

“¿Hay alguien que le haya ofrecido trabajo estable? ¿Hay alguien que lo haya tenido como un verdadero ícono del espectáculo a este periodista?”, sumó.

Asimismo, apuntó a una falta de valores en la industria, más allá de la existencia de normas o entes reguladores de contenido, y criticó lo que describió como discursos oportunistas que surgen en momentos de tragedia.

En la parte final de su mensaje, Jordi Castell hizo un llamado al respeto, recordando que detrás de la muerte de Andrés Caniulef hay una familia atravesando un proceso de profundo dolor.