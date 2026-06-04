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Psiquiatra explica cómo reconocer una señal temprana de depresión en adultos mayores: esta sería la clave

El especialista señaló que estos cambios en la conducta suelen pasar desapercibidos.

Javiera Rivera

Cedida.

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La depresión en adultos mayores no siempre se manifiesta únicamente con tristeza.

Según el psiquiatra Antoni Ramos-Quiroga, especialista del Hospital Vall d’Hebron de España, existen dos señales frecuentes que pueden ayudar a identificar este trastorno.

Estas dos señales son: la pérdida de interés por actividades habituales y el aislamiento social.

En una entrevista con La Vanguardia, el experto explicó que es importante prestar atención cuando una persona deja de disfrutar actividades que antes le resultaban gratificantes.

En el caso de los adultos mayores, señaló que una señal habitual es perder el interés incluso por compartir tiempo con sus nietos.

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“Cuando alguien deja de interesarse por aquello que siempre le ha gustado o empieza a aislarse progresivamente, debemos prestarle atención”, afirmó el especialista.

Ramos-Quiroga explicó que la depresión también puede manifestarse con falta de energía, problemas de sueño, cambios en el apetito y dificultades para concentrarse.

Además, advirtió que muchas veces los síntomas aparecen de forma gradual, por lo que pueden pasar desapercibidos durante meses.

El psiquiatra destacó que la detección temprana es clave, ya que existen tratamientos eficaces que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de quienes atraviesan esta enfermedad.

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