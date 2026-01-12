VIDEO. Los Tenores, entre la presentación de los nuevos refuerzos de la U y la conversación con Fausto Grillo
En el programa de este lunes, nuestros panelistas también comentaron la llegada de Javier Méndez a Chile para firmar por Colo Colo y repasaron los detalles de lo que será una nueva junta de directores de Blanco y Negro.
En la edición de Los Tenores de este lunes 12 de enero, nuestros panelistas repasaron la presentación de los dos nuevos refuerzos de la Universidad de Chile, donde Octavio Rivero dejó una picante respuesta sobre Colo Colo.
Gonzalo Jara, Pamela Juanita Cordero, Danilo Díaz, Andrés Fernández y Carlos Costas supieron de la llegada al país de Javier Méndez para firmar por Colo Colo y del nuevo delantero que interesa en Blanco y Negro.
Además, comentaron la decisión del Real Madrid de despedir a Xabi Alonso y conversaron con Fausto Grillo, nuevo defensor de Deportes Concepción.
Revisa también:
Revive la edición de Los Tenores de este lunes 12 de enero y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.