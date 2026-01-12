“Estoy muy contento de volver al fútbol chileno... Fui padre hace poco y mi mujer no estaba cómoda en Argentina”

Fausto Grillo es uno de los 15 refuerzos que ha anunciado Deportes Concepción para la temporada 2026. El defensa de 32 años rescindió su contrato con Atlético Tucumán y ya se encuentra en la pretemporada del cuadro penquista con miras a su esperado regreso a la Primera División.

En diálogo con Los Tenores de ADN, el central argentino explicó cómo se gestó su llegada al “León de Collao” y no escondió su felicidad por volver al fútbol chileno, donde ya supo defender la camiseta de O’Higgins de Rancagua en 2022.

“Estoy muy contento de volver a este país que me sienta tan cómodo. Somos vecinos, yo soy de Bariloche, así que muy contento de estar acá cerquita de casa”, comenzó declarando.

Respecto a los motivos que lo llevaron a fichar por el cuadro lila, Grillo sostuvo: “Después de Ecuador, pasé por Argentina, por Belgrano de Córdoba y Atlético Tucumán. Yo fui padre hace poco y mi mujer no estaba cómoda en el país. Más allá de que somos de ahí, mi carrera fue siempre fuera. Jugué 10 años fuera del país y me mostraron un interés muy importante acá de Deportes Concepción".

“Desde el minuto uno me sedujo mucho el proyecto que hay. Más allá del ahora, que llegamos muchos jugadores nuevos y se está armando un equipo nuevo, el proyecto que tiene el equipo es muy interesante y desde ahí me sedujo para venir”, añadió.

Fausto Grillo y la preparación de Deportes Concepción para el 2026

Consultado sobre la conformación de plantel del equipo de Patricio Almendra, el experimentado zaguero valoró: “La gente que hemos llegado, somos gente de experiencia, que eso también te abre las puertas. Conocemos lo que es Primera División, tanto aquí en Chile como fuera del país, entonces la adaptación es un poco más fácil”.

“Más allá de eso, el grupo que estaba conformado, el grupo que ascendió, nos abrió las puertas de inmediato. Es un grupo muy lindo, muy sano. Con el correr de los entrenamientos nos vamos entendiendo entre todos y va a haber una linda competencia”, complementó.

Además, valoró el ambiente que se vive en la Región del Biobío: “Acá en Concepción se siente la ilusión de la gente, no solo por nosotros, sino que también la U de Conce ascendió y eso le hace muy bien a la ciudad. Estoy muy contento de formar parte de este proyecto, que ojalá sea como todos pensamos y que tenga Deportes Concepción como protagonista”.

Por último, anticipó el debut de Deportes Concepción en el Campeonato Nacional y señaló: “El fixture está lindo, hoy todos los partidos son competitivos. Arrancamos con O’Higgins, mi anterior equipo, donde tengo una gran afinidad y el cariño es mutuo. Hoy me debo a Deportes Concepción, así que a dejar la vida por estos colores y dejarlo lo más alto posible”.

“Estamos haciendo una gran pretemporada, tienen mucho ritmo los entrenamientos y ahora vamos a tener una pequeña por Uruguay, que eso también termina de formar al grupo. Para mí hoy en día, con la experiencia que me ha tocado estar en diversos países, el grupo está por encima de cualquier nombre y si el grupo está bien consolidado, yo creo que vamos a estar muy bien”, sentenció.